انتحار ممثل هندي بسبب الإكتئاب

ميرنا وليد - بيروت - عثرت السلطات الأمنية الهندية على جثة الممثل الهندي ​كوشال بانجابي​ داخل شقته في مدينة مومباي الهندية حيث انتحر تاركاً رسالة لنجله الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

أحد أصدقاء الممثل المنتحر اشار الى ان بانجابي البالغ من العمر 37 عاماً كان مصاباً بحالة إكتئاب شديدة خلال الفترة الأخيرة من حياته، وربما هذا ما دفعه الى الإنتحار.

وتضمنت رسالة بانجابي التي تركها قبل الإنتحار تخصيص نصف ممتلكاته لابنه "كيان" البالغ من العمر ثلاث سنوات، والنصف الآخر مناصفة بين والديه وأخته، وأعلن أيضاً أنه لا يوجد مسؤول عن وفاته.

الشرطة الهندية اشارت الى انها وفور عثورها على جثة بانجابي في شقته تم نقله بسرعة إلى مستشفى بهبها لكن لم يتم إنقاذه.

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