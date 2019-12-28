انتقادات لاذعة تطال دعاء فاروق بسبب أولادها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية المصرية ​دعاء فاروق​ على صفحتها الخاصة صور لها برفقة ابنها وابنتها، الا ان اللافت في الأمر هو تلقيها العديد من الانتقادات السلبية، فإحدى المتابعات هاجمتها بسبب ارتداء ابنتها بنطال في حين ان فاروق هي مختصة بالأمور الدينية.

اذ ان المتابعة قالت لها: "يعني أنتي داعية وبنتك لابسه بنطلون مقطع وبشعرها! أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم"، لترد دعاء: "ممكن بعد إذن حضرتك ملكيش دعوة ببنتي خالص تلبس مقطع تلبس مهربد ده ميخصش مخلوق، وفضلا وليس أمرا اللي هيتكلم في اللي ميخصوش هعمله بلوك".

مضيفة: " من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي.. إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل، إنما كل حد يدخل ينظر علي ولادى وعلي لبسهم ده مش مقبوووول".

تابعت: "أنا حرة أحط صور ولادي علي صفحتي للذكرى ولتسجيل اللحظة إنما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم أو لبسهم وبعد إذن حضراتكم اللي كاتبه أو كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء لأن أي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا، ولكم مطلق الحرية إنكم تعملوا أنفولو للأكاونت بتاعي".

وختمت: "محدش بيستحمل علي عياله الهفوة.. وأنا مش بستحمل.. ربوا عيالكم أنتوا بالطريقة اللي تحبوها ومالكوش دعوة بعيال حد تاني حتي لو عيال أختك.. شكررا. ومرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة واللي بيعلق تعليق لطيف واللي بيحافظ علي مشاعر الغير".