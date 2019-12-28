إنجي وجدان بفستان الزفاف..وهذا ما قالته لزوجها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​إنجي وجدان​ صورة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد الوتيدي من حفل زفافهما، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت إنجي عن حبها الكبير لزوجها بمناسبة ذكرى زواجهما السابعة، معلقة على الصورة قائلة: "ذكرى زواج 7 سنوات.. سنة سعيدة حبيبي احبك اكتر مما يمكن ان تقول الكلمات".

الجدير ذكره ان إنجي كانت قد تعرضت مؤخرا لانتقادات من قبل بعض المتابعين بسبب وزنها، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا، وقد وصلت الى قرارها بإغلاق خاصية التعليقات بسبب الإنتقادات السلبية التي تتعرض لها.

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