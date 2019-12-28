ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان اللبناني ​راغب علامة​ أنه اختار مصر لاحياء حفله الغنائي في عيد الميلاد المجيد لأنه يعتبرها دائماً من أولويات محطات في حياته، ولذلك لم يتردد في الموافقة على الحفل الذي أحياه يوم الأربعاء هناك.

وعن تعاونه مع الموسيقار طلال في أغنية "كان غيرك أشطر" الذي طرحها مؤخراً، أكد علامة لـ موقع "الفن" أنه تعاون جميل لاول مرة ومن المقرر تصويرها فيديو كليب خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.

وأضاف علامة أنه سيطرح أغاني البومه الجديد تباعاً في العام المقبل لافتاً الى أنه يحتوي على أغاني مصرية ولبنانية وخليجية أيضاً، موجهاً رسالة الى جمهوره بمناسبة العام الجديد وقال: "ان شاء الله السنة الجديدة بتكون خير على الجميع وينعاد عليكم بالصحة والخير والبركة وتكون سنة العدل والراحة لكل الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة للفن: مصر من أولويات محطات حياتي.. وهذه رسالتي للجمهور في العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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