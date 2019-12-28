وفاة شقيقة جورج مايكل في الذكرى الثالثة لرحيله

ميرنا وليد - بيروت - توفيت ​ميلاني بانايوتو​ شقيقة المغني الراحل ​جورج مايكل​ عن عمر 55 عاماً وذلك في اليوم نفسه الذي رحل فيه منذ ثلاث سنوات والموافق في عيد الميلاد في 25 كانون الأول 2019.

ووجدت يودا شقيقتها مصففة الشعر جثة هامدة في منزلها ولم يعرف بعد سبب الوفاة.

وفي تصريح لـ صحيفة ميرور البريطانية قالت شرطة ميتروبوليتان":استدعين الشرطة من قبل هيئة إسعاف لندن في الساعة السابعة و35 دقيقة يوم الأريعاء لورود تقارير عن موت مفاجئ للمرأة الخمسينية في أوك هيل بارك NW3.

ولم يبلغ عن ظروف مشبوهة للوفاة وسيتم الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة

محامي عائلة جورج مايكل جورج ريد قال :" نستطيع أن نأكد بأن ميلاني توفيت بطريقة مأساوية فجأة، ونطلب احترام خصوصية العائلة في هذه الفترة العصيبة، ولا مزيد من التعليقات".

إشارة إلى أن جورج مايكل توفي في 25 كانون الأول 2016 عن عمر 53 عاماً في منزله بـ غورينغ أو ثايمز، نتيجة تمدد عضلة القلب والتهابها مع وجود دهون على الكبد.(ترجمة الفن)

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