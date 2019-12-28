حكيم يصدر "رقصوني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري حكيم اغنيته الجديدة "رقصوني"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات: أيمن الطويل ألحان: هاني فاروق، وتوزيع: زيزو فاروق.

الجدير ذكره ان حكيم طرح مؤخرا أغنيته "الراجل الصح"، من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس العنوان، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البر.

البوم حكيم الجديد يتضمن 10 أغنيات صور حكيم منها 3 أغاني على طريقة الفيديو كليب ووهي "سيبونا في حالنا وقلبي يا ناس والموضة السنة دي".

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