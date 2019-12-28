ميرنا وليد - بيروت - عن عمر يناهز الـ84 عاماً توفي مغني الأوبرا الألماني ​بيتر شراير​ بعد تدهور حالته الصحية، وفق ما أعلنت عائلته الخميس.

الراحل شراير توقف عن الغناء الأوبرالي في العام 2000 عندما كان يبلغ من العمر 65 عاماً، واشار حينها الى ان توقفه عن الغناء يعود لسبب أنه عمره لا يتناسب مع دور الحبيب الشاب على خشبة المسرح، لكنه واصل إدارة أمسيات موسيقية لسنوات إلى أن ازدادت مشكلاته الصحية.

يذكر ان شراير ولد في 29 تموز/يوليو 1935 في بلدة غاورنيتز الصغيرة قرب درسدن وعندما أصبح في الثامنة من عمره انضم إلى جوقة "كروتزكوار" الشهيرة في درسدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان الأوبرالي الألماني بيتر شراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.