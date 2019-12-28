مي عمر بفستان الزفاف وتُتهم بالغرور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​مي عمر​ على صفحتها الخاصة مقطع فيديو لها من كواليس احد عروض الأزياء، وظهرت فيه مرتدية فستان زفاف ثمنه حوالي 15 مليون دولار.

ونال هذا الفيديو عدد كبير من التعليقات، فإحدى المتابعات كتبت لمي قائلة: "ايه الغرور ده فاكرة نفسك ملكة جمال الجمال، إنتي أصلا دمك تقيل ومش مقبولة وبعدين أنتي ممثلة يعني بهلوانة بلياتشو، متفكريش نفسك دكتورة ولا مهندسة ولا أي حاجة محترمة بلا قرف".

لترد مي عمر عليها قائلة: "على فكرة البروفايل بتاعك صورة ممثلة".

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