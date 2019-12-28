محمد وزيري ينتقل للغناء ويوضح حقيقة زواجه من هيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - ردّ المنتج المصري محمد وزيري على اسئلة المتابعين على صفحته الخاصة، اذ انه اعترف بأنه سيغني قريبا، كما انه نفى زواجه من النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​، مشيرا الى انه يعرفها منذ عام 2009، واضاف ان هيفا هي اذكى انسانة عرفها.

الجدير ذكره ان محمد وزيري كان قد كشف مؤخرا عن تحضيره لجزء ثانٍ من فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته وهبي إلى جانب الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، أما عن حلمه، فقال إنه يحلم بإنجاب طفلة يسميها "خديجة" وأن يفرح بها.

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