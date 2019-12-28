تراند اليوم : رحلة تزلج علي الجليد تجمع عائلة لقاء الخميسي -صور

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على قضاء وقت أسري بصحبة عائلتها قبل نهاية العام وشاركت الصور مع جمهورها.‏

نشرت لقاء الخميسي عبر حسابها الخاص على Instagram، مجموعة من الصور أثناء تزلجها على الجليد بأحد المولات الشهيرة وظهر ‏معها زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ونجليهما وهم يستمتعون بوقتهم.‏

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يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت ضيفة شرف في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية الفيلم ‏التي تتضمن رسالته‎.‎

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فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج ‏بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ‏عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة‎.‎