تراند اليوم : رحلة تزلج علي الجليد تجمع عائلة لقاء الخميسي -صور

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حرصت الفنانة لقاء الخميسي على قضاء وقت أسري بصحبة عائلتها قبل نهاية العام وشاركت الصور مع جمهورها.
نشرت لقاء الخميسي عبر حسابها الخاص على Instagram، مجموعة من الصور أثناء تزلجها على الجليد بأحد المولات الشهيرة وظهر معها زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ونجليهما وهم يستمتعون بوقتهم.
يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت ضيفة شرف في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية الفيلم التي تتضمن رسالته.
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فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.