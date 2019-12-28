تراند اليوم : ربنا يسعدكو .. هكذا جاءت تهنئة تامر حسني للعروسين هنادي وأحمد خال صالح-فيديو

احتفلت الفنانة هنادي مهنى على خطبتها من الفنان أحمد خالد صالح أمس الجمعة 27 ديسمبر في جو عائلي ‏اقتصر على حضور الأهل وبعض الأصدقاء المقربين.‏

كان الفنان تامر حسني من ضمن الحضور، حيث ظهر مع العروسين وهو يبارك متمنيًا لهما حياة مقبلة سعيدة.‏

في بداية أكتوبر الماضي حصلت هنادي مهنى على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز كأس ‏إنرجي للدراما، كما حصل أحمد خالد صالح على جائزة أفضل ممثل صاعد، وبعد الحفل نشرت هنادي ‏صورتها معه ووجهت له رسالة خاصة قالت فيها‎:‎

‎”‎مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى ‏أن ‏ننجح دائما معا‎”.‎

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جدير بالذكر أن هنادي مهنى شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏مع ‏ياسمين صبري، وفاء ‏عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد ‏حاتم، ‏إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد ‏جمال سعيد، دنيا المصري، جمال ‏عبد ‏الناصر، ‏مصطفى ‏درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير ‏فرج، ‏وإنتاج ‏‏”سينرجي‏‎”.‎

كما شاركت أيضًا خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل “زلزال”، من بطولة ‏محمد ‏رمضان، ‏حلا شيحة، ‏ماجد ‏المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، ‏مصطفى ‏منصور، منى عبد ‏الغني، ‏يوسف عثمان، سلوى عثمان، ‏محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد ‏الرحيم كمال، ‏وإخراج إبراهيم ‏فخر، ‏وإنتاج شركة سينرجي‎.‎‏

أما أحمد خالد صالح يشارك في فيلم “شريط 6” من بطولة خالد الصاوي ونانسي صلاح وخالد أنور وتارا ‏عماد، وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم “أوف إيجيبت”، وإخراج محمد سلامة‎.‎