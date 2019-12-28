تراند اليوم : ربنا يسعدكو .. هكذا جاءت تهنئة تامر حسني للعروسين هنادي وأحمد خال صالح-فيديو

احتفلت الفنانة هنادي مهنى على خطبتها من الفنان أحمد خالد صالح أمس الجمعة 27 ديسمبر في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل وبعض الأصدقاء المقربين.
كان الفنان تامر حسني من ضمن الحضور، حيث ظهر مع العروسين وهو يبارك متمنيًا لهما حياة مقبلة سعيدة.
في بداية أكتوبر الماضي حصلت هنادي مهنى على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، كما حصل أحمد خالد صالح على جائزة أفضل ممثل صاعد، وبعد الحفل نشرت هنادي صورتها معه ووجهت له رسالة خاصة قالت فيها:
”مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ننجح دائما معا”.
جدير بالذكر أن هنادي مهنى شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مع ياسمين صبري، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج ”سينرجي”.
كما شاركت أيضًا خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل “زلزال”، من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، منى عبد الغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.
أما أحمد خالد صالح يشارك في فيلم “شريط 6” من بطولة خالد الصاوي ونانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم “أوف إيجيبت”، وإخراج محمد سلامة.