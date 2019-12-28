تراند اليوم : لقاء سويدان تعلن اعتزالها الفن نهائيا

صدمت الفنانة ​لقاء سويدان​ الجمهور بإعلانها خبر اعتزالها، مشيرة الى ان مهنة الفن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة.

وكتبت لقاء على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات التي تحدث حولي، قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة أحبها أعمل بها منذ طفولتي، لكن لم تعد يحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة”.

وتابعت: “المهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته، لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، وقراري لا رجعة فيه بإذن الله”.

وأضافت: “لا أعاني من الاكتئاب ولا يأس وهذا القرار ليس انفعاليا، وسعيدة بقدرتي على اتخاذه”.