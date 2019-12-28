الشرطة المغربية تستدعي دنيا بطمة للتحقيق وقرار بمنعها من السفر

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - قامت الشرطة المغربية باستدعاء الفنانة ” دنيا بطمة ” للتحقيق معها يوم أمس الجمعة والذي استمر لمدة 12 ساعة على إثر تورطها وذكر إسمها في أحد الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” الذي كان ينشر فضائح المشاهير والذي عُرف بإسم ” حمزة مون بيبي ” والمتخصص بفضائح المشاهير .

وتم الاستماع إلى أقوال دنيا بطمة بعد وصولها أول أمس الخميس للمغرب قادمة من البحرين برفقة زوجها بعدما تم التحقيق مع شقيقتها ” إبتسام بطمة ” التي ورد اسمها ضمن تصريحات إحدى المتهمات .. والتي أكدت أن شقيقة دنيا واحدة من اللواتي يزودن المتهم الرئيسي بصور ومقاطع فيديو يتم نشرها على حساب ” حمزة مون بيبي ” لغرض الابتزاز .

وقامت السلطات بمصادرة هاتف الفنانة المغربية لأجل إخضاعه للخبرة التقنية على خلفية البحث وللتأكد من مدى علاقته بهذا الحساب .. كما تم منع دنيا بطمة من مغادرة المغرب إلى حين إستكمال التحقيقات .

يذكر أن الاستدعاء جاء بناءا على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على هذا الحساب .

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وكشفت التحقيقات عن تورط شبكة من الأشخاص بينهم أصحاب ملاه ليلية بمدينة مراكش وعاملون بها كانوا يطالبون زبائنهم بمبالغ مالية ويهددونهم بتسريب أسرارهم وصورهم إضافة إلى استغلال الفتيات جنسيا وجمعوا ثروات بتلك الطريقة .