فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن نهائيا

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - اعلنت الفنانة المصرية ” لقاء سويدان ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إعتزالها الفن بشكل نهائي وذلك بسبب عدم قدرتها على مجاراة التغيرات التي تشهدها الساحة الفنية حاليا وأن مهنة الفن لم تعد تحكمها الموهبة .

فكتبت لقاء سويدان في منشورها قائلة : ” وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات التي تحدث حولي .. قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة أحبها أعمل بها منذ طفولتي لكن لم تعد يحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة ” .

وتابعت : ” مهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته .. لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن وقراري لا رجعة فيه بإذن الله ” .

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واختتمت لقاء سويدان منشورها قائلة : ” ملحوظة أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي .. أنا سعيدة بقدرتي على إتخاذ القرار ده ” .