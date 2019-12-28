مسؤول مصري: سيتم نقل تماثيل أبو الهول من معبد الكرنك إلى القاهرة

السبت 28 ديسمبر 2019

أكد الدكتور مصطفي الصغير مدير عام آثار الكرنك أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك الي القاهرة.



وذلك لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الاثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الاقصر و الكرنك، و لا التماثيل الموجوده امام واجهة معبد الكرنك.

وتابع و لكن تم اختيارها من بين تماثيل موجوده خلف واجهة المعبد (الصرح الاول) علي جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

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وتعكف الوزارة حالياً على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على هذه التماثيل.

يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

جدير بالذكر ان وزارة السياحة المصرية و الآثار قد انتهت من اكثر من ٩٠ ٪؜ من مشروع ترميم و إحياء طريق الكباش و سوف يتم افتتاحه امام الزائرين خلال عام ٢٠٢٠.