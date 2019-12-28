وفاة شقيقة المغني جورج مايكل في ذكرى رحيله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت ميلاني بانايوتو شقيقة المغني جورج مايكل فجأة، الأربعاء، في لندن عن 55 عاما، بعد ثلاث سنوات بالتحديد على رحيل النجم البريطاني عن 53 عاما في يوم عيد الميلاد 2016.
وكانت وفاة المغني صاحب "فريدوم" و"ويك مي آب بيفور يو جو جو" أثارت حزنا كبيرا في بريطانيا والعالم.
وعثر على جورج مايكل، واسمه الأصلي يورجوس كيرياكوس بانايوتو جثة هامدة في منزله، في جورينج في غرب العاصمة البريطانية، لندن.
وخلصت التحاليل الطبية إلى أن المغني الذي باع 100 مليون أسطوانة توفي جراء أزمة قلبية عائدة إلى وهن في عضلة القلب.
وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن يودا شقيقة ميلاني بانايوتو عثرت على جثتها، الأربعاء، في منزلها في حي هامستيد في شمال لندن.
وأوضحت الشرطة في بيان أن ظروف الوفاة لا تعتبر مشبوهة.
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