طليقة حسين فهمي تعتزل الفن.. اعرف السبب

“قررت اعتزال التمثيل والغناء واتخذت القرار وأنا في كامل قواي العقلية وصحتي النفسية والحمدلله أحبكم جميعاً”، بهذه الجملة اعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان اعتزال الفن بشكل نهائي بسبب الصعوبات التي واجهتها مؤخراً وعدم قدرتها على مسايرة التغيرات التي حصلت من حولها وذلك بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 30 عاماً.

وأعلنت “سويدان” قرار اعتزالها عبر حسابها على موقع انستغرام، حيث أكدت أنها بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات التي تحدث من حولها، قررت ألا تظل متأرجحة بين مبادئها التي تؤمن بها والمهنة التي تحبها وتعمل بها منذ طفولتها. معتبرة أن المهنة لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، وأصبحت المهنة عبئا نفسيًا وعصبيًا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته، لذلك قررت أن تترك التمثيل والغناء بشكل نهائي

نذكر ان لقاء سويدان كانت متزوجة من الممثل الكبير حسين فهمي في عام 2007 ولكن زواجهما لم يدم طويلاً حيث انفصلا في عام 2012بعد خلافات وصلت نهايتها إلى المحاكم.

قدمت “سويدان” عشرات الأعمال التلفزيونية آخرها مسلسل “البيت الكبير”.