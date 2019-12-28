كايلي جينر تروج لألبوم حبيبها السابق.. وتثير الجدل بخاتم من الألماس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تباهت النجمة العالمية، كايلي جينر بمظهرها ليلة أمس، وكانت ترتدي خاتمًا ضخمًا من الألماس الأصفر بعد أيام من عيد الميلاد.

كما ظهرت النجمة البالغة العمر 22 عامًا وهي ترتدي ملابس جلدية أثناء تناول العشاء مع أصدقائها وهي تروج للألبوم الجديد لصديقها السابق، ترافيس سكوت، على إنستغرام.

ونشرت قائمة لمتابعيها على إنستغرام تضم أغاني ألبوم ترافيس سكوت الجديد،Jackboy ومكتوب عليها والد ستورمي في الجزء العلوي من الشاشة.

وليس من الواضح ما السبب وراء نشر صور للخاتم الجديد الذي ترتديه وهل الهدف منه توصيل رسالة معينة لمتابعيه أم مجرد تباهيها بقطعة جديدة من المجوهرات انضمت إلى مجموعتها الفاخرة.

كان قد رحب الثنائي، اللذين قيل إنهما انفصلا في وقت سابق من هذا العام، بابنتهما ستورمي في 1 فبراير 2018.

وظهرت كايلي بصحبة ترافيس في آخر ظهور عام لهما معًا في العرض الأول لفيلم وثائقي منNetflix ، Look Mom I I Fly، في أغسطس الماضي.

وقالت مصادر إن الثنائي يتقسمان حضانة ابنتهما مناصفة، وأن الأمر ليس نقطة خلاف بينهما.

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وقال مصدر آخر: "لا يزال لدى ترافيس الكثير من الحب لكايلي ويحترمها كأم، وأنه يشارك بشكل كبير في حياة ستورمي".

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عارضة أزياء هي السبب وراء انفصال النجمة الأمريكية "كايلي جينر" من مغني الراب ترافيس سكوت.

وتردد وجود علاقة مستمرة بين مغني الراب البالغ من العمر 28 عامًا، مع عارضة أزياء تُدعى روجان كار، 27 عامًا وتحمل الاسم YungSweetRo على إنستغرام.

كان قد انفصل سكوت وجينر بشكل مثير للصدمة بعد عامين سويًا وإنجابهما لابنتهما ستورمي.

وبالرغم من أن المصادر المقربة من الطرفين تُشير إلى أن السبب وراء الانفصال هو أن جينر أرادت توسيع عائلتهما ولكن كان سكوت يريد التركيز على موسيقاه، إلا أنه قد تكون علاقته مع كار هي السبب الحقيقي للانفصال.

بدأت كايلي حياتها كعارضة أزياء مع خط سيرز "Crush Your Style"، وفي 2012 تعاونت مع شركة باك سن للملابس مع اختها كيندل وأنشأتا تصميمات خاصة بهما تدعى (كيندل وكايلي).