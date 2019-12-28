فيفي عبده: الحياة مستعجلة.. وأحاول تعويض طفولتي وشبابي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية فيفي عبده، إنها لا تتأثر بالانتقادات التي توجه لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصها، موضحًة أنها تظهر لجمهورها كامرأة طبيعية تتعامل بعفويتها المعتادة.

وأضافت فيفي عبده، أنها لا تحب التصنع أو التكلف، مبينًة: "مبحبش أظهر على سنجة عشرة قدام الجمهور، الحياة مش كده وبحاول أعوض طفولتي وشبابي وهفضل شباب لأن من بداخله نظيف سيظل شباب".

وأوضحت في لقاء خاص مع "فوشيا" على هامش حضورها الديفيليه السنوي للمصمم هاني البحيري، أنها لم تعلم الفتيات الرقص ولم تحببهم فيه، مردفًة: "أنا بحب الرقص لأنه موجود والطفل بيتولد بيرقص لوحده ولو مرقصش ميبقاش طبيعي".

وأشارت "فيفي" إلى أنها تعتبر الرقص كل حياتها وطالما كان الرقص موجودًا ستظل في حياة دائمة وبينت أنها تُمتع جمهورها به وتستمتع برقصها لأنه يضيف لها طاقة إيجابية.

وقدّم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، مجموعة من التصاميم الجديدة التي تتناسب مع شتاء 2020 خطفت أنظار الحضور في الديفيليه السنوي الخاص به ويحمل رقم 100 في مشواره المهني بعالم الموضة.

وحضرت "فوشيا" عرض الأزياء الخاص بهاني البحيري وفيه تنوعت الموديلات بين فساتين السهرة بقصاته المختلفة والجمبسوت والجواكت والفرو والبدل الكلاسيكية المفعمة بالأنوثة والتي ترمز لقوة المرأة.

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وسيطرت على التصميمات تطريزات براقة وأقمشة لامعة فيما تنوعت الألوان بين الدافئة الناعمة والصارخة القوية ورأينا ألوان تحمل درجات الميتاليك والأسود والذهبي النحاسي ودرجات النيون والباستيل اللذين يعدان بديلًا للأوف وايت والأبيض في الموضة الجديدة.

وتميزت الأقمشة المطبوعة بالرسومات الهادئة واحتوت على ألوان متداخلة، فيما تزينت بعض التصاميم بالفرو الطبيعي وبألوان جريئة وغير تقليدية وكانت جميعها من توقيع مصممة الفرو جيسي نصيف.

وحرص "البحيري" في عرض الأزياء على إلقاء الضوء على السيدات فوق الأربعين والاهتمام بملابس تلائم وقار هذه المرحلة وكانت بطلة تقديمها الفنانة المصرية رجاء الجداوي.

فيما ارتدت الفنانة المصرية مي عمر، في هذا الديفيليه فستانًا مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، وجاء التصميم باللون الفضي اللامع بصيحة الكشاكش الضيقة والطيات واتسم بقصة قصيرة من الأمام مع ذيل طويل من الخلف مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة مع طرحة طويلة مطرزة بالكامل.