أمنيات النجوم في 2020.. ماذا قالوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أيام قليلة ونودع عامًا ميلاديًا ونستقبل آخر يأمل الكثيرون أن يكون أفضل من سابقه، ومع انطلاقة العام الجديد اعتاد البعض أن يبدي أمانيه الجديدة لكي يحققها مهما بلغت صعوبتها.

والتقى "فوشيا" عددًا من نجوم ونجمات الفن، خلال حضورهم الفعاليات الأخيرة التي تمت قبل نهاية العام الجاري، للحديث عن أمنياتهم للعام الميلادي الجديد 2020 وكان من بينهم مي عمر وسوزان نجم الدين وأحمد بدير ونيرمين ماهر وسامية طرابلسي وغيرهم.

وتباينت الأمنيات الخاصة بنجوم ونجمات الفن فالبعض كان له أمنيات خاصة به سواء على المستوى الفني أو الشخصي فيما وضع آخرون أمنياتهم للعام الجديد إلى عائلاتهم.

وكانت أمنيات النجوم بالصحة والستر من أبرز الأمنيات التي أرادوا تحقيقها سواء لأنفسهم أو لذويهم، فيما أراد البعض أن يحل الأمن والأمان والسلام والاستقرار للعالم العربي.

وكان من بين الفعاليات التي تحدث فيها النجوم عن أمنياتهم الاحتفال السنوي بديفيليه مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، والذي قدّم فيه مجموعة من التصاميم الجديدة التي تتناسب مع شتاء 2020 خطفت أنظار الحضور في الديفيليه السنوي الخاص به ويحمل رقم 100 في مشواره المهني بعالم الموضة.

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وحضر "فوشيا" عرض الأزياء الخاص بهاني البحيري وفيه تنوعت الموديلات بين فساتين السهرة بقصاته المختلفة والجمبسوت والجواكت والفرو والبدل الكلاسيكية المفعمة بالأنوثة والتي ترمز لقوة المرأة.

وسيطرت على التصميمات تطريزات براقة وأقمشة لامعة فيما تنوعت الألوان بين الدافئة الناعمة والصارخة القوية ورأينا ألوان تحمل درجات الميتاليك والأسود والذهبي النحاسي ودرجات النيون والباستيل اللذين يعدان بديلًا للأوف وايت والأبيض في الموضة الجديدة.

وكان من بين الفعاليات التي التقى فيها "فوشيا" النجوم أيضًا حفلًا تكريميًا أقامته الهيئة الوطنية للإعلام في مصر لتكريم كوكبة من نجوم الدراما المصرية والعربية الذين أثروا الشاشة المصرية بالعديد من الأعمال المتميزة للعام 2019.

وشهد الحفل حضور عدد من رواد الفن المصري بجانب حسن يوسف وهم يوسف شعبان وعزت العلايلي وإلهام شاهين ومحمود قابيل، وهؤلاء تم اختيارهم من خلال لجنة مختصة لتكريمهم عن مجمل الأعمال الفنية التي قدموها على مدار مشوارهم الفني.

وخلال هذه الاحتفالية تم تكريم محمد رمضان وخالد الصاوي وماجد المصري وشيري عادل سوزان نجم الدين ومصطفى شعبان ومحمود حجازي ودنيا سمير غانم وصلاح عبدالله وحنان مطاوع وحماده هلال وإنجي المقدم ومي عمر ونجلاء بدر وإيمي سمير غانم وحلا شيحة وأحمد بدير وصبري فواز وسيد رجب ويسرا اللوزي وعمرو سعد، وغيرهم.