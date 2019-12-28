هاني شاكر: "مينفعش أي حد يغني أي حاجة".. ويعلق على أزمة حمو بيكا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر إنه ليس ضد أغاني المهرجانات الشعبية أو يعمل على منعها بشكل نهائي من خلال قوانين ولوائح داخلية بالنقابة.

وأكد هاني في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضوره الديفيليه السنوي للمصمم المصري هاني البحيري، أنه يهدف إلى تنظيم وتقنين أوضاع مطربي المهرجانات الشعبية، موضحًا أنه عندما يتم ترتيب البيت من الداخل سيتم العمل بشكل جيد لهؤلاء المطربين.

واستطرد نقيب الموسيقيين: "مينفعش أي حد يغني أي حاجة ومينفعش أي حد مبيعرفش يغني يغني"، منوهًا إلى اجتماع قادم مع بدء عام 2020 وسيكون مع أعضاء النقابات الفنية لبحث الأمر مردفًا: "هنشوف صرفة للموجة الجديدة اللي هاجمة علينا وننسق أغاني المهرجانات".

وأعرب هاني شاكر عن سعادته بسبب حب الناس له، لافتًا إلى أن النقابة مسؤولية كبيرة على عاتقه، متابعًا: "ربنا يقدرني وأعضاء المجلس أن نكون دائمًا عند حسن الظن".

وأشار إلى أن مطرب المهرجانات حمو بيكا رُفع عليه قضايا من النقابة ويتابعها المحامون من ناحية الشق القانوني لمعرفة ما سيؤول إليه الوضع.

وقدّم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري مجموعة من التصاميم الجديدة التي تتناسب مع شتاء 2020 خطفت أنظار الحضور في الديفيليه السنوي الخاص به ويحمل رقم 100 في مشواره المهني بعالم الموضة.

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وحضر "فوشيا" عرض الأزياء الخاص بهاني البحيري وفيه تنوعت الموديلات بين فساتين السهرة بقصاته المختلفة والجمبسوت والجواكت والفرو والبدل الكلاسيكية المفعمة بالأنوثة والتي ترمز لقوة المرأة.

وسيطرت على التصميمات تطريزات براقة وأقمشة لامعة فيما تنوعت الألوان بين الدافئة الناعمة والصارخة القوية ورأينا ألوان تحمل درجات الميتاليك والأسود والذهبي النحاسي ودرجات النيون والباستيل اللذين يعدان بديلًا للأوف وايت والأبيض في الموضة الجديدة.

وتميزت الأقمشة المطبوعة بالرسومات الهادئة واحتوت على ألوان متداخلة، فيما تزينت بعض التصاميم بالفرو الطبيعي وبألوان جريئة وغير تقليدية وكانت جميعها من توقيع مصممة الفرو جيسي نصيف.

وحرص "البحيري" في عرض الأزياء على إلقاء الضوء على السيدات فوق الأربعين والاهتمام بملابس تلائم وقار هذه المرحلة وكانت بطلة تقديمها الفنانة المصرية رجاء الجداوي.

فيما ارتدت الفنانة المصرية مي عمر في هذا الديفيليه فستانًا مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، وجاء التصميم باللون الفضي اللامع بصيحة الكشاكش الضيقة والطيات واتسم بقصة قصيرة من الأمام مع ذيل طويل من الخلف مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة مع طرحة طويلة مطرزة بالكامل.