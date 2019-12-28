ثروات الفنانين في 2019.. من تصدر القائمة وكم بلغت؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

حقق المغني الأميركي أندريه رويميل "دكتور دري" المرتبة الأولى في قائمة أكبر الفنانين ربحًا للأموال لسنة 2019، بثروة قدرها 950 مليون دولار، بحسب مجلة فوربس الأميركية للأعمال.

وظهر في القائمة أيضًا الفنانة تايلور سويفت التي حلّت ثانية وبلغت ثروتها 825 مليون دولار، فيما كانت بيونسيه ثالثة بأرباح قُدّرت بـ بـ685 مليون دولار.

أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت فرقة "يو2" بأرباح وصلت لـ 675 مليون دولار، وخامسًا مغني الراب "ديدي" بأرباح بلغت 605 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة السادسة المغني إلتون جون بأرباح قدرها 565 مليون دولار، ويليه المغني "جاي زي" في المرابة السابعة بأرباح وصلت 560 مليون دولار.

المغني بول مكارتني جاء في القائمة ثامنًا بأرباح 535 مليون دولار، وفي المرتبة التاسعة قبل الأخيرة حلت المغنية كاتي بيري بأرباح بلغت530 مليون دولار.

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أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب المغنية ليدي غاغا بأرباح بلغت 500 مليون دولار.

على صعيد آخر صنفت مجلة "فوربس" أصحاب المليارات الذين تمكنوا خلال العام الحالي، من تحقيق أرباح أكثر من غيرهم من الأثرياء، وقامت بتحليل المعلومات عن حوالي 2.2 ألف شخص من أصحاب ثروات بقيمة لا تقل عن مليار دولار لكل منهم.

واقتصر تصنيف "فوربس" على المستثمرين في الشركات التي يتم تداول أسهمها بشكل حر وأخذ بالاعتبار، التغييرات في القيمة الإجمالية لأصول المستثمرين في الفترة من 28 ديسمبر 2018 إلى 13 ديسمبر 2019.

وانتهى التصنيف إلى أن 5 من أصحاب المليارات جنوا ما إجماله 112 مليار دولار، حيث شملت هذه القائمة بيرنارد أرنو مدير مجموعة الشركات الفرنسية Louis Vuitton Moet Hennessy، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك"، وأمانسيو أورتيغا رئيس سلسلة متاجر التجزئة الإسبانية Zara، و ستيف بالمر الرئيس السابق للشركة الأمريكية "مايكروسوفت"، وموكيش أمباني صاحب شركة Reliance Industries الهندية.

وجنى أرنو 40 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وزادت ثروته الإجمالية لتصل إلى 107.7 مليار دولار. وارتفعت قيمة أصول زوكربيرغ بمقدار 22.1 مليار دولار، لتصل إلى 72 مليارا. أما ثروة أورتيغا، فازدادت بمقدار 17.3 مليار دولار لتصل إلى 74.9 مليار، فيما زادت ثروت بالمر بمقدار 16.3 مليار لتصل إلى 56.3 مليار دولار. وفي ذيل التصنيف، حل أمباني الذي زادت ثروته بمقدار 16.1 مليار دولار لتصل إلى 61.4 مليار.