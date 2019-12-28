26 فيلمًا في مسابقات مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة في دورته السادسة

وقع اختيار لجنة مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، في دورته السادسة، على الأفلام التي ستشارك في فعاليات المهرجان من خلال مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

واختارت اللجنة ثماني عشر فيلما، للتنافس في مسابقة الأفلام الروائية، وثماني أفلام للتنافس في مسابقة الأفلام الوثائقية، ومن بين هذه الأفلام الفيلم المصري "خام" للمخرج سيف الجابري، الذي يتنافس في مسابقة الأفلام الروائية، والفيلم المصري "جدي الشقي" للمخرجة منة البزاوي الذي يتنافس في مسابقة الأفلام الوثائقية.

يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، تنطلق في الفترة من السادس والعشرين من شهر كانون الأول/يناير القادم وحتى نهاية الشهر.

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