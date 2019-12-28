القاهرة – لايف ستايل
أحيت الفنانة المغربية عزيزة جلال، الخميس، حفلاً غنائيًا على مسرح العلا، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، بالمملكة العربية السعودية، وخلال الحفل، وجهت جلال، رسالة للشباب الحضور، حثتهم فيها على ضرورة سماع الأغاني القديمة التي تتميز بالألحان الطويلة والإيقاع الهادئ، حيث قالت: "غنيت هذه الأغاني وأنا عمري 20 سنة".
تابعت: " اللي في جيلي هيستمتع بها، لكن عايزين نقول للشباب اسمعونا عشان الماضي ما بيكون من غير حاضر ومستقبل، اسمعونا عشان نسمعكم".
يشار إلى أن عزيزة جلال، كانت قد غابت عن الساحة الفنية حوالي 35 عامًا، ويعتبر ذلك الحفل هو أول نشاط فني لها بعد هذا الغياب.
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كانت هذه تفاصيل خبر عزيزة جلال توجه رسالة للشباب بعد عودتها للغناء ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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