حصاد سوق الكاسيت في 2019 يصل إلى 31 ألبومًا من بينهم "أنا غير" و "وطن"

شهد عام 2019، طرح العديد من النجوم في مصر والوطن العربي لألبوماتهم الغنائية، مع عودة قوية لبعض نجوم الطرب بعد غياب سنوات عن الساحة، وعلى رأسهم النجمين هيثم شاكر، وهشام عباس.

ونرصد في التقرير التالي حصاد العام للألبومات الغنائية:

"أصل الإحساس" أمال ماهر:

وكانت البداية مع المطربة أمال ماهر في يناير الماضي، حيث عادت إلى الساحة الغنائية بألبوم "أصل الاحساس" بعد غياب 4 سنوات عن طرح الألبومات منذ أن قدمت ألبوم "سكة السلامة" في 2015.

وتضمن ألبوم "أصل الإحساس" 16 أغنية، من بينها "عذاب"، "قلبك كبير، "مالها"، "لو رسمته"، "الطير الوحيد"، "ما خلاص"، "و فيها ايه "، "حبيبي هانت"، "عايشين"، "مش هنساه"، "أجمل حب"، و"حكاية تعيش".

والألبوم من إنتاج شركة "فيولين"، وتعاونت فيه آمال ماهر مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم: تامر علي، وتامر عاشور، وخالد تاج الدين، وخالد عز، وعمرو مصطفى، ونادر حمدي.

"كل يوم من ده" محمد حماقي:

وفي شهر يناير نفسه، طرح المطرب محمد حماقي ألبومه الجديد بعنوان "كل يوم من ده"، بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الغنائية منذ أكثر من 3 سنوات، حيث كان آخر ألبوماته "عمره ما يغيب" الذى طرحه في أواخر صيف 2015.

وضم الألبوم 20 أغنية وهم: "يزلزل، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، وياغربة، م البداية، ويا ستار، وقدام الناس، وكفاية حلول وسط، وراضينى، وراسمك فى خيالى، وولاعتاب ولا حيرة، والحكاية حكايتنا، وعاش من شافك، وخلينا زي ما حنا، وقالو عنك، وخدنى إليك".

"اللي راحوا" أمينة:

في فبراير الماضي، طرحت المطربة الشعبية أمينة ألبومها الغنائي والذي حمل اسم "اللي راحوا" وتعاونت فيه مع شركة "مزيكا".

وضم الألبوم 10 أغنيات وهى: "سيدى" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، و"فى شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، و"عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، و"السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو.

كما ضم الألبوم أغاني "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع أشرف البرنس، و"اللى راحوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، و"الجديد" كلمات ملاك عادل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، و"على جمر الهوا" كلمات وألحان عمرو العلى وتوزيع كريم عبد الوهاب، "ارجع لبيتك" كلمات مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، "آه بحبه" كلمات مصطفى حسن وألحان حمزة وتوزيع أسامة عبد الهادى.

"أوساط النجوم" أسماء لمنور:

وطرح خلال شهر فبراير أيضًا ألبوم المطربة المغربية أسماء لمنور بعنوان "أوساط النجوم" والتي تعاونت فيه مع شركة "روتانا" وتضمن 14 أغنية تشعل الساحة الخليجية من جديد.

واختارت أسما لمنور مناسبة "عيد الحب" كي تكون الأعمال بمثابة حكايات وتجارب يعيشها المحبون، تبقى في مخزون ذاكرتهم ووجدانهم.

والأغاني هي:"افا والله، تبسم، سين وجيم، كل يوم، حرقة الضنا، اوساط النجوم، فكر أكثر، أخطيت، أزهم عليه، صنم، الحب نعمة، يا محترم، الظروف، ششش".

- "كدة باي" نوال الزغبي

وطرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في نفس شهر فبراير ألبومها الغنائي الجديد "كدة باي" والتحديد بالتزامن مع عيد الحب وعادت به إلى الساحة الغنائية بعد غياب 4 سنوات.

"وطن" محمد منير:

وطرح محمد منير عددًا من أغنيات ألبومه الجديد الذي حمل اسم "وطن" حيث طرح أغنيات الألبوم بشكل منفرد وعلى فترات متقطعة وتضم حتى الأن "طاق طاقية، مهموم، لو باقي في عمري، أهل أول، روح".

"أنا غير" عمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "أتا غير" وذلك بشكل منفرد حيث كان يطرح أغنية كل شهر تقريبًا.

وطرح عمرو دياب حتى الأن 7 أغنيات وهم: "بحبه، أنا غير، يوم تلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها، أول يوم في البعد"، ويواصل عمرو دياب تسجيل باقي أغنيات الألبوم استعداد لطرحها خلال عام 2020.

"عامل ضجة" هشام عباس:

عاد المطرب هشام عباس لطرح الألبومات الغنائية من جديد بعد غياب 9 سنوات بألبوم "عامل ضجة" الذي ضم 11 أغنية وهي: "عامل ضجة، وخليك هنا، وشارى بالغالى، واالفترة اللي فاتت، واهربي، وحذرتك، وأغلى من العين، وبيسلم عليك، وأنا تاعب قلبي، والسكة خضرا، وحاجات".

"بنت القلب" مدحت صالح:

طرح المطرب مدحت صالح ألبومه الجديد بعنوان "بنت القلب" بعد تأجيل طرحه أكثر من مره خلال الأشهر الماضية، وتضمن الألبوم 10 أغنيات تعاون في جميعهم مع الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، وهم: "بنت القلب، وألم، وعليك احساس، وزي ما انت عايز، وهما الحبايب، ولما قالك بحبك، وعايش وحدك، وبراحتوا، وأنا موجود، وتعرفي تسكتي".

"لعبت مع الأسد" عمرو مصطفى:

عاد المطرب عمرو مصطفى لطرح الألبومات الغنائية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته، وتضمن الألبوم 10 أغنيات جميعها من رؤية وكلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن إنتاج شركة فيولين.

وجاءت أسماء الأغنيات كالتالي: "هتوحشنا، وسلمى، وأسمع الكلام، وغدارة، وأسطورة، ومفيش غيري، وأسيب وماتسابش، ومايهمنيش، وجاحده، ولعبت مع الأسد".

"ده اللي جاي" محمد شاهين:

طرح المطرب الشاب محمد شاهين هذا العام أول ألبوماته الغنائية في مشواره الفني بعنوان "ده اللي جي"، وتعاون فيه مع شركة Mtouch Production وضم الألبوم 10 أغنيات وهي: "أبن عمي، ده اللي جاي، جننتيني، وكلام كلام، وبنت الشرق، وغايبين، ولا تعتب عليا، وكمل عليا، وذلة لسان، أه ياليلي وليالي، وجاري"

"قابل بقى" كريم محسن:

يعد ألبوم "قابل بقى" رابع ألبومات كريم محسن، بعد ألبومات "كل الكلام، عن تجربة، وأنا عربي" ويعود به إلى الساحة الغنائية بعد غياب 3 سنوات.

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ويضم الألبوم 12 أغنية، هي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

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"في قربك" أصالة:

طرحت المطربة السورية أصالة نصري 9 أغنيات من ألبومها الجديد "في قربك ".

وجاءت أسماء الأغنيات كالتالي: "جابوا سيرته، ويوم يومين، مبقاش سر، حاجة ماتخصكش، جدا جدا، نكته بايخه، في قربك، حيطه سد، سابوك".

"الصيف ابتدا" فريق واما:

وعاد فريق "واما" للساحة الغنائية بعد غياب 14 عامًا بألبوم "الصيف ابتدا"، وضم الألبوم 10 أغنيات وهم: "شمس بحر، الله ع الجمال، والصيف اتبدا، وعلى فكرة، وكترت حكياتي، ويلا نرقص، وبتحبي نفسك، وإسمها إيه، وبتتهرب، وفطومة".

"معرفة قديمة" هيثم شاكر:

ويضم الألبوم 14 أغنية هى "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة".

"فارق معاك" رامي صبري:

ويضم ألبوم رامي صبري "فارق معاك"، 12 أغنية، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وهى "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

"أكتر واحدة مبسوطة" راندا حافظ

تعاونتْ شركة "روتانا" للإنتاج الفني مع المطربة راندا حافظ، خلال ألبومها الجديد "أكتر واحدة مبسوطة"، والذي يتكون من ثمان أغاني، وهم: "مرعوبة، ويفتح الله، ولازم حركات، وناس قدي، واحدة بتعشق، وأكتر واحدة مبسوطة، ياليلي روح، وخلاص قررت".

"صابر" صابر الرباعي:

طرح الفنان صابر الرباعى ألبومه بأسم "صابر الرباعى 2019" وتضمن 10 أغانى، متنوعة بين الأغانى الخليجية واللبنانية، فضلا عن قصيدة للشاعر نزار قبانى وضم 5 أغانى مصرية.

وتأتى أسماء أغانى ألبوم "صابر 2019" كالتالى: "كتاب المجروحين، وعسى يومى قبل يومك، ومغيار، وليلة من العمر، واتذكرونى، وغشاش، وباباى، وحياتى، وعمرى الجديد، وقصيدة نزار قبانى"..

"قصة بنت" ياسمينا العلواني:

طرحت المطربة الشابة ياسمينا علواني تجمة برنامج اختيار المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" ألبوم الغنائي الأول بعنوان "قصة بنت"، وضم 9 أغنيات تعاونت فيها مع شركة "إيه إم" للإنتاج الفني.

وجاءت أسماء الأغنيات كالتالي: "ايه اللي فيها مش فيا، وكنت بتمنى أحب، بعد ما اطمنت ليك، وخايف عليا، ليه بس مكملناش، وفات الوقت، وعملت ايه، ومش هعاتبك، ومن كام سنة".

"لون الكاكاو" فرقة بلاك تيما:

طرح فريق "بلاك تيما" ميني ألبوم غنائي تضمن 5 أغنيات وهي: "لون الكاكاو، وبابا شكيني، وياعم يا جمال، ويانجمة، وكدة كدة ياتريلا".

ألبوم "ملحم زين" للمطرب محلم زين:

طرح ملحم زين ميني ألبوم تضمن 5 أغنيات وحمل الألبوم اسمه "ملحم زين" وضم الألبوم كل من أغنية: " صفّى قلبي، وقولوا، ومن مدة، ومدري شو بني، ولهون وبس".

"ياغافية قومي" - محمد عبده:

ويجمع ألبوم "يا غافية قومي" صوت محمد عبده بألحان الموسيقار الكبير طلال، ويتضمن 12 أغنية، هي: "تذكرين، ويا غافية قومي، وكتبت لك خط، وأنا سمعت اسمك، وتضحك معي، وتساوت، ومريت، وأستطيع، وأنا من أكون، ووين الدليل، وأحلى خبر، وأبيك".

"قصة حب" - رامي عياش:

يضم الألبوم 10 أغنيات مختلفة ما بين اللهجة المصرية واللبنانية، وهي " قصة حب "، ووصفولي عيونك، وحابب، وبعقلين وبالأفراح، وأم الدنيا، وساعة الغروب، ولو أحلامي، وعمر جديد، وياسكاكر السكر".

"حاسة بيأس" شيماء الشايب:

طرحت المطربة شيماء الشايب ميني ألبوم "حاسة بيأس" وتضمن 4 أغاني، صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهم: "حافظ صم، وحاسة بيأس، وربنا يديم اللي بينا، وبجيب في سيرتك".

"أيام" تامر عاشور:

وتضمن الالبوم 12 أغنية هم:"أيام، حبيبي انت حبيبي، ما شوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، ماتختلفيش، في بالي، بقالي زمان، وسلام، ومرة، وخلصانة الحكاية".

"أبناء البطة السودا" فريق كايروكي:

وتضمن الألبوم 8 أغنيات وهم: بنخاف، كان لك معايا، يا أبيض يا أسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة، ما عاد صغيرا، وأنا الصوت.

"زي الفصول الأربعة" - محمد الشرنوبي:

شهد هذا العام أول ألبومات المطرب الشاب محمد الشرنوبي في مسيرته الغنية بعنوان "زي الفصول الأربعة" وضم أغنيات "خلانى بعدت، عادى وبراحتك، بقوى قلبى، صبح الصباح، والبنت اللي انت بتحلم بيها، مفيش داعى، زي العادة، نقول مبروك وحتة من الخيال، وزي الفصول الأربعة".

"حالة خاصة جدا" أنغام:

وضم الألبوم 14 أغنية، وهم: "حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمني، وهتقولَ، وحبايبنا، وعلى حسك في أيامي، ولا دبلت، وبقول نسياك، ونزوة، وبتوصفني بتكسفني، وهدنة، وأساميك الكتيرة، ومتطمنة، وليلى.‬

"انفصام" فرقة شارموفرز:

ضم 8 أغنيات بشكل منفرد، وهي "انفصام، ورقصت، ودنيا"، وحوا، وجمال الوجود، وكوكب ريمكس، وزامبا، ومفقتد الحبيبة".

"هتزهزه" مصطفى حجاج:

طرح مصطفى حجاج ألبومه الجديد يحمل اسم "هتزهزه" وطرح أغنياته بشكل منفرد على فترات وطرح حتى الأن 6 أغنيات وهم: "أه يا حنان، هتزهزه، جرح بعد جرح، بناقصه، افتكرك، يا عم يا زعلان، أنا موجود".

"ضحكت ليا" مصطفى قمر:

طرح المطرب مصطفى قمر فى أغسطس الماضي، ألبومه الغنائى والذى حمل اسم "ضحكت ليا" بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية وضم 11 أغنيات وهي: "س من الناس، ومعجب، وضحكت ليا، وحبيبك اللى تحبه، ونفس السيناريو، وعارف، وناوى، وقفلت السكة، ونفس الإحساس، ونستنى خلاص، وباب موارب، وسلمى.

"أنا لسه هنا" مى كساب:

طرحت المطربة مى كساب ألبومها الغنائى "أنا لسه هنا" وضم 12 أغنية ومنها: "متغيره، وجوزي، واتحملني، ويابن اللعيبة، وأنا لسة هنا" وغيرهم.

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