تعرف على نجوم "النحت الفني" في عام 2019 وبيومي فؤاد يتصدر بـ21 عملًا

يعتبر 2019 من الأعوام المليئة بالأعمال الفنية على كل الأصعدة سواء على مستوى السينما أو التلفزيون أو حتى المسرح، لعدد كبير من نجوم الفن المصري، حيث تميز العام بمشاركة واسعة لعدد من النجوم الذين ظهروا في أعمال كثيرة للغاية.

ونرصد أكثر الفنانين نحتًا خلال العام..

بيومي فؤاد.. 21 عملًا

يعتبر الفنان بيومي فؤاد أكثر الفنانين إنتاجًا خلال 2019، حيث قدم 21 عملًا بين السينما والدراما والمسرح، فقدم على المستوى السينمائي 11 عملًا، وهم "كازابلانكا، حملة فرعون، خيال مأته، نادي الرجال السري، دكتور بسبس، اللعبة الأمريكاني، الطيب والشرس واللعوب، سبع البرمبة، محمد حسين، قرمط بيتقرمط، Back from 2038".

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وعلى المستوى الدرامي، قدم 9 أعمال درامية وهي "الكابتن عزوز2، سبع أبواب، بدل الحدوته تلاتة، الواد سيد الشحات، سوبر ميرو، عيلة الفرطوغلي إذاعي، طلقة حظ، الزوجة 18، حشمت في البيت الأبيض"، وفي المسرح قدم "3 أيام في الساحل".

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محمد ثروت.. 11 عملًا

قدم الفنان محمد ثروت 11 عملًا فنيًا ما بين السينما والتلفزيون، حيث قدم على المستوى السينمائي فقط 5 أعمال سينمائية وهي "إنت أية، محمد حسين، إنت حبيبي وبس، ساعة رضا، قهوة مصر، سبع البرمبة" و4 أعمال درامية وهي "الكابتن عزوز 2، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوته ثلاثة"، بالإضافة إلى عمليين مسرحيين وهما "3 أيام في الساحل، وعلاء الدين".

أحمد فتحي.. 8 أعمال

قدم الفنان أحمد فتحي 8 أعمال فنية مختلفة، حيث قدم على المستوى السينمائي 4 أعمال وهي "ساعة رضا، الفلوس، الطيب والشرس واللعوب، ضغط عالي"، وعلى المستوى الدرامي قدم 3 أعمال وهي "شقة فيصل، البرنسيسة بيسة، الواد سيد الشحات"، وقدم في المسرح "3 أيام في الساحل".

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