حسين الجسمي والآلاف من جمهور الإمارات يفتتحون مهرجان دبي للتسوق الـ25

بحضور الآلاف من الجمهور في حفل إفتتاح الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، أبدع الجمهور الحاضر في حديقة البرج وسط مدينة دبي، بالتفاعل المتواصل غناءً وفرحاً مع سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" في وصلته الختامية للأمسية الإحتفالية، وتنقل معهم عبر مجموعة من أغنياته التي إختارها من مكتبته الغنائية الكبيرة المتنوعة الألحان والألوان الموسيقية الخليجية والعربية، راسماً عنواناً ملموساً للنجاح الحفلات الغنائية في الإمارات.

وشكر الجسمي حضور الجمهور ووصفه بالحضور الراقي خلال الحفل الذي جمعه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب والشاب خالد، وقال: "في الإمارات تلامس النجاح وتعيشه بكل حالاته الجميلة.. تجمعنا دبي دائماً في أروع المهرجانات، وصنعتم بحضورك الراقي وتفاعلكم أجمل عناوين النجاح"، مختتماً حديثه بشكر دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالتعاون مع مجموعة mbc على التنظيم والتجهيز الإحترافي للحفل.

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