شكرا لقرائتكم خبر عن سناء يوسف تودع 2019 بجلسة تصوير جديدة ومسلسل " البيت الكبير 3 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاجئت الفنانة سناء يوسف جمهورها بجلسة تصوير جديدة قبل نهاية عام 2019 لتطل على جمهورها مطلع العام الجديد بإطلالة جذابة وبفستان أخضر زيتي وقد أعلنت سناء عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" خاصة أنها كانت تتابع الأجزاء الأولى منه وتلعب سناء شخصية "زينب" وهي شخصية طيبة وحكيمة وتعمل دائما على لم شمل عائلتها وسط أحداث الانتقام والثأر والمسلسل بطولة سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.



جلسة تصوير للفنانة سناء يوسف (1)

و في سياق متصل هنأت سناء يوسف، جمهورها بحلول رأس السنة، قائلة: "اتمنى أن تكون سنة ٢٠٢٠ سنة سعيدة عليا وعلى أسرتي وكل الوطن العربي ".

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يذكر أن الفنانة سناء يوسف كانت قد كرمت من قبل إدارة مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير عن مجمل أعمالها بتونس ومصر، وحرصت سناء على التواجد بين جمهورها في موريتانيا الذي استقبلها بحفاوة وترحاب شديدين وكان التكريم بحضور رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل بن بده ورئيس المهرجان المخرج سالم دندو.



سناء يوسف تشارك في مسلسل البيت الكبير 3

وتشارك سناء في أوبريت عربي مهم بعنوان لسّه الأمل موجود للمخرج السينمائي السوري فيصل بني المرجة والذي جاء خصيصًا من الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير العمل يشارك فيه نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي منهم الفنانون لطفي بوشناق، رولا سعد، علي عبدالستار، يسرى محنوش، محمد البلوشي، محمد المسباح، موسى مصطفى، أصالة يوسف، مهدي العراقي، وكورال الأطفال، ميرنا وليد، وقد وضع المخرج فيصل بني المرجة سيناريو درامي للأوبريت سيتم تصويره باستوديو مصر ليعبّر من خلال الصورة والكلمات عن المعاناة التي يتعرض لها الشعوب وخاصة في البلاد العربيّة بسبب الحروب والتي نتج عنها حالات اليُتم والتشرّد والفقر وعمالة الأطفال وحرمانهم من التعليم وكثرة الأرامل والثكالىٰ، كما يؤكد الأوبريت على الأمل ويناشد المحبّة ومد يد العون للمحتاج، كما يؤكد على إيجابية الحب والتعاون فيما بيننا .