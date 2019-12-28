شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستقبل 2020 ببرومو غامض لكليب جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة السورية أصالة جمهورها بطرح برومو كليب جديد من المقرر طرحه قريبًا فى الأسواق، إلا أن "صولا" أحاطت الفيديو الدعائى للكليب الجديد بالغموض، حيث لم تتجاوز مدته بضع ثوانى، ظهرت خلالها أصالة وهى جالسة على كرسى وتخبئ وجهها، ثم بدأت فى رفع رأسها، لينتهى الكليب بظهور اسم أصالة وقريبًا، دون أن تكشف عن اسم الأغنية التى يصورها الفيديو كليب.

ويشار إلى أن الفنانة أصالة ودعت العام الحالى 2019 بآخر حفل لها، الخميس الماضى، فى دولة الكويت، حيث وعدت جمهورها من قبل بحوار وفضفضة من القلب، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير فى موسم الدرعية الذى أقيم تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى.. تركى"، والذى جمعها بالفنانة أنغام رغم الخلافات.

وقبل يومين، نشرت الفنانة أصالة صورة لها، وعلقت عليها: "نستمتع بآخر حفلة بـ2019.. لنلتقى بعد كمّ يوم بسنة جديدة وكل احتفال وأنتم بخير ومسلطنين"، وخلال حفلها الأخير بالكويت، قالت صولا "يُسعدنى أنّ أختتمّ حفلاتى هذا العامّ فى الكويت الحبيبة، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذى اقترب من نهايته، سأغنّى ونحكى حكايات من القلّب، بحلوها ومرّها، ونصنع معاً ذكرى نهاية هذا العام فى الكويت".

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أما خلال حفلها فى السعودية الأسبوع الماضى، الذى أقيم تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى.. تركى"، فاجتمعت كل من أصالة وأنغام فى حفل غنائى بموسم الدرعية، الاثنين 23 ديسمبر، رغم الخلافات التى بينهما، بسبب زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم.



أصالة تطرح برومو كليب جديد

وكتبت الفنانة أصالة - آنذاك - كلمة رقيقة عن الشاعر تركى، قائلة: "هذه الليلة لن تكون لتكريم موهوب كبير فى مجال الشّعر والموسيقى فقط، بل سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا، وهذّبت سمعا، ورتّبت أحلامنا، فجعلت منّها واقع نحياه معه فى دقائق تختصر أزمان، له تعابير لا يقوى عليها سواه، جرىء حسّاس، وعميق جدّاً وبسيط".

وأضافت: "هو الإبداع فى قمّته، يتماهى مع التناقضات فى شعره، يصالح الحزن والفرح معاً، وكأنّ لا شيء مُطلق فى أى شعور، يُسعدنى جدّاً أنّ أُشارك هذه الليلة، ببعض منّ ذكريات تركى"، ومن جانب آخر، نشر الحساب الرسمى للفنانة أنغام فيديو على إنستجرام، وعلقت: "‏انتظروا أجمل اللحظات مع الصوت الشجى للنجمة ‎أنغام فى حفل ‎بعض من ذكرياتى لنسترجع الليلة أحلى ذكريات الشاعر تركى".