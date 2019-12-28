شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام عالمية مهمة ينتظرها الجمهور خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت أهم وأكبرشركات الإنتاج العالمية، أن تجعل متابعى أفلامها المختلفة متشوقة للعام الجديد 2020، حيث أنهم أعلنوا عن بعض الأفلام الجديدة، التي سيتم طرحها على فترات خلال العام، ومن أول الأفلام التي ينتظرها الجمهور في عام 2020 هو فيلم Dolittle، ومن المقرر أن يصل دور العرض حول العالم، في 17 يناير من العام المقبل 2020.

ويدورفيلمDolittleحول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون، والفيلم من إنتاجUniversal Pictures.

الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

كما أعلنت شركة20th centuryعن طرح فيلم المغامرة الجديد Jungle Cruise، والذى من المقرر أن يطرح الفيلم في 24 يوليو من العام المقبل 2020، والعمل الجديد من إنتاج شركتى ديزنى و20th century.

فيلم Jungle Cruiseمن بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

ويدور الفيلم الجديد حول رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

أما عن الفيلم الثالث المنتظر فـ هوBirds of Prey، والذى من المقرر أن يطرح في 7 فبراير من العام المقبل 2020، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

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الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joker، حيث تنضمHarley Quinn إلى الأبطال الخارقينBlack Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

ويأتي الجزء التاسع من فيلم السرعة والسياراتFast and Furious، من ضمن أهم الأفلام المنتظرة خلال عام 2020، ومن المقرر أن يطرح في 22 مايو من العام المقبل.

ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، ومن تأليف كريس مورجان وجارى سكوت طومسون، ومن إخراجF. Gary Gray.

ودار الجزء الثامن من العمل بعد تقاعد دومينيك توريتو وليتي أورتيزاري لـ شهر العسل، وبرايان وميا خارج اللعبة، وتم تبرئة باقي أفراد الطاقم، لكن عندما تغوي امرأة غامضة دوم لـ عالم الجريمة من جديد، فإنه لا يبدو أنه يهرب، ويقوم بخيانة الأقرب إليه، من شواطئ كوبا وشوارع مدينة نيويورك إلى السهول الجليدية قبالة بحر بارنتس في القطب الشمالي، يجتمع أفراد الفريق لـ منع إطلاق الفوضى على الساحة العالمية، وإعادة دوم إلى العائلة من جديد.