ممثلة تركية تهرب من منزل زوجها.. وهي الآن مفقودة!

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 11:51 صباحاً - افادت وسائل اعلامية تركية ان الممثلة التركية ​ملتم ميرال اوغلو​ التي تزوجت مؤخرا من رجل أميركي يبلغ من العمر 80 سنة ، هربت من منزل زوجها وهي الآن مفقودة، ما اثار جدلا كبيرا بين الجمهور وعائلتها.

الجدير ذكره ان ملتم كانت قد قررت مؤخرا الإنفصال عن زوجها والبدء بإجراءات الطلاق، من دون الكشف عن الأسباب، وذلك بعد البدء بالخضوع لعملية علاج أطفال الانابيب.

وعندما تزوجت طلبن صديقاتها المساعدة قائلات :”ملتم تعاني من مشاكل نفسية ولا تستطيع اتخاذ قرارات سليمة، نرجوكم لننقذها جميعنا معاً”.