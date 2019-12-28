زوجة ​تامر حسني​ تفارق كلبتها: “ارقدي بسلام بيلا، سأشتاق لك”

كتب امير فتحي في السبت 28 ديسمبر 2019 11:51 صباحاً - اعلنت زوجة الفنان المصري ​تامر حسني​ والمصممة المغربية ​بسمة بوسيل​ وفاة كلبتها بيلا، اذ انها نشرت صورة لها وهي تحملها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت بسمة على الصورة قائلة: “ارقدي بسلام بيلا، سأشتاق لك”.



الجدير ذكره انه عرض مؤخرا فيلم تامر حسني الجديد “الفلوس”، وعبر عن سعادته الكبيرة بالأصداء الايجابية التي تلقاها قائلا: “من كل قلبي فرحان جداً فوق الوصف بردود افعال كل اللي شافوا فيلم الفلوس والإشادات بنوع الفيلم و صورته وإخراجه و دوري المختلف عن ما قدمت من قبل و اختلاف كل الممثلين”.