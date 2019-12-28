متابعة بتجــــــــرد: في تطور جديد لقضية “حمزة مون بيبي”، أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن الشرطة المحلية اعتقلت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، لشبهات في تورطها بذلك الحساب الذي استخدم لابتزاز بعض المشاهير.
وأكدت وسال الاعلام المغربية أن عناصر الشرطة وجهوا استدعاءً إلى شقيقة بطمة في بيتها بمدينة الدار البيضاء، لكنهم لم يتوصلوا إليها، وهو ما دفع الأمن إلى زيارة منزل شقيقتها في مراكش حيث أوقفت.
واستدعت الشرطة بطمة للاستماع إلى أقوالها بخصوص شبهة تورطها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” على تطبيق “إنستجرام”، المتهم بالابتزاز والتشهير.
وكانت الشرطة المغربية قد استدعت الفنانة المثيرة للجدل ليلة الخميس، وأخلت سبيلها بعد الاستماع لها وتأكيدها باستمرار انه لا علاقة لها بهذه الصفحة ونفت المعلومات المنتشرة بخصوص دعمها للصفحة والمساعدة في نشر معلومات خاصة عن الفنانين وتخصصه في ابتزاز فنانات وفنانين مغاربة منافسين لبطمة والإساءة لهم.
واستهدف الحساب الذي أثار الكثير من الجدل، النجوم والمشاهير المغاربة، بالإضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين، ومن المتوقع أن يكون المشرفين على الصفحة قد جنوا الملايين من وراء عمليات الابتزاز هذه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التحقيق مع دنيا بطمة بتهمة “ابتزاز المشاهير”.. الشرطة تعتقل شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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