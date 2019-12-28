متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في كواليس حفلها في مدينة دبي الاماراتية برفقة ابنتيها مريم وهنا، كما ظهر زوجها حسام حبيب معهن أيضًا.
اللافت أن ظهور ابنتي شيرين عبد الوهاب قد فاجأ الصحفيين المتواجدين في الحفل لاجراء المقابلات، خصوصًا أن هنالك تغيرًا واضحًا في ملامحها.
وبدت شيرين مرتاحة ومتألقة، وأجرت عدة لقاءات صحفية بعد امتناعها عن إعطاء أي تصريحات بعد الأزمات التي واجهتها.
وقدمت شيرين عبد الوهاب مجموعة من أبرز أغانيها من بينها: “حبة جنة”، و”كلام عينيه”، و”ضعفي”، و”نساي”، و”تاج راسك”، و”الكدابين”، و “آه يا ليل” وغيرها.
ولم يشهد الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق أي تصريحات جدلية على المسرح من قبل شيرين عبد الوهاب، فيبدو أنها وفرت ما تقوله للصحفيين.
وقالت في بداية حفلها: “إذا كان هناك عروس الليلة.. فعروستنا هي دبي، المدينة التي نفخر بها جميعاً، وإن شاء الله نرى بقية بلداننا العربية مثلها”.
يشار أن شيرين عبد الوهاب أحيت الحفل إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والشاب خالد.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب تسرق الأنظار مع ابنتيها في كواليس حفلها بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.