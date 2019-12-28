شيرين عبدالوهاب تسرق الأنظار مع ابنتيها في كواليس حفلها بدبي

متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في كواليس حفلها في مدينة دبي الاماراتية برفقة ابنتيها مريم وهنا، كما ظهر زوجها حسام حبيب معهن أيضًا.

اللافت أن ظهور ابنتي شيرين عبد الوهاب قد فاجأ الصحفيين المتواجدين في الحفل لاجراء المقابلات، خصوصًا أن هنالك تغيرًا واضحًا في ملامحها.

وبدت شيرين مرتاحة ومتألقة، وأجرت عدة لقاءات صحفية بعد امتناعها عن إعطاء أي تصريحات بعد الأزمات التي واجهتها.

وقدمت شيرين عبد الوهاب مجموعة من أبرز أغانيها من بينها: “حبة جنة”، و”كلام عينيه”، و”ضعفي”، و”نساي”، و”تاج راسك”، و”الكدابين”، و “آه يا ليل” وغيرها.

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ولم يشهد الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق أي تصريحات جدلية على المسرح من قبل شيرين عبد الوهاب، فيبدو أنها وفرت ما تقوله للصحفيين.

وقالت في بداية حفلها: “إذا كان هناك عروس الليلة.. فعروستنا هي دبي، المدينة التي نفخر بها جميعاً، وإن شاء الله نرى بقية بلداننا العربية مثلها”.

يشار أن شيرين عبد الوهاب أحيت الحفل إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والشاب خالد.