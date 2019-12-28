ميس حمدان تتحول إلى الجوكر.. وتوجه رسالة خاصة للجمهور – بالصور والفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تحولت الفنانة ميس حمدان إلى شخصية “الجوكر” الشهيرة والتي قُدم لها هذا العام فيلم جديد وجسدها واكين فينيكس.

ونشرت ميس فيديو عبر حسابها على Instagram ظهرت فيه ترتدي بذلة الجوكر الشهيرة الحمراء، ووضعت المكياج الخاص بالشخصية.

وأرفقت ميس حمدان الفيديو بتعليق وجهت من خلاله رسالة إلى جمهورها تؤكد من خلالها أنها ستبدأ عاماً جديداً تحاول فيه تحقيق أحلامها وما لم تستطع تحقيقه سواء في مجال الفن أو خارجه، مشيرة إلى أن كل شخص يواجه صعوبات وتحديات ويجب أن نمر بتجارب فشل حتى نصل إلى النجاح.

وكتبت ميس: “معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي الي حبه وفي الي كرهه بس اللي محدش اختلف عليه ان الفيلم لمسنا وعبر عن مشاعرنا في فتره من فترات حياتنا ممكن نسميها فتره البؤس و الظلم وعدم التقدير ان الحياه جايه عليك وان الواسطة مهمه عشان توصل وان ليه ربنا بيعمل معايا انا كده بالذات دون الناس و ايه الدرس المستفاد!؟”.

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وتابعت: “والحيره في اتخاذ القرارات في طب وبعدين والحياه رايحه بيه لفين وايه الصح وايه الغلط وبالنسبة ليه السؤال كان اسيب الفن واشتغل حاجه تانيه عشان مش حاسه أنى بحقق الحلم الوردي ل اللي كنت بحلم بيه؟! وهكذا ….الفرق بينا وبين بطل الفيلم انه كان عنده مرض مزمن مانعه انه يعبر ويفكر و يطور ويحاسب ويحاول ويخطط ويقيم نفسه لكن احنا معظمنا عندنا العقل اللي يخلينا نعرف ان الحياه صعبه ومش وردي ولازم تفشل كتير عشان في الاخر تنجح لو حتمشي المشوار لوحدك من غير دعم..”.

واختتمت حمدان رسالتها: “في نهايه السنه الجديده احب أقول ان انا جوكر نفسي وحكون جوكر كسبان حتى لو بعد حين حتى لو كل الظروف مشيت عكس التيار وحاولت تدمر طموحي وأحلامي اللي لسه محققتش منها كتير وحعمل الي عليه بالطريقه اللي ترضيني سواق في الفن او بره وربنا كريم.. انا الجوكر”.