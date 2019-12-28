أهم الأرقام في حياة صوفيا فيرغارا.. ثروتها وثمن منزلها

متابعة بتجــــــــرد: لابد من أن هناك أرقام كثيرة مهمة في حياة النجمة العالمية صوفيا فيرغارا، لكن من أهم هذه الأرقام في حياتها، هي الثروة التي جمعتها باإضافة الى سعر منزلها في بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة الأميركية.

تبلغ “صوفيا فيرغارا” من العمر 47 سنة، شاركت في أول حملة دعائية لها في عمر الـ17 عاماً، أما عدد الإعلانات التي قدمتها مع Stella McCartney فهي واحد فقط وقد عملت في وظيفتين طوال حياتها.

عدد الأعمال التي شاركت في انتاجها 5 أعمال، وترشحت 4 مرات لجوائز Golden Globes.

تصل ثروة فيرغارا حاليا لحوالي 160 مليون دولار، ويبلغ ثمن منزلها في بيفرلي هيلز 10.6 مليون دولار.

أما متابعيها فيبلغ عددهم على “انستغرام” حوالي 17.7 مليون متابع. تزوجت صوفيا مرتين الى اليوم، وانجبت أبناً واحداً.