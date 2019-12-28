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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 58 دقيقة مضت التعليقات على المهندس وأنغام والماجد ورابح ونوال يشعلون حفل ليلة الملحن ياسر بوعلي مغلقة
متابعة بتجــــــــــرد: أحيا عدد من الفنانين أبرزهم ماجد المهندس، ورابح صقر، وأنغام، ونوال الكويتية، وراشد الماجد، حفل ليلة الملحن ياسر بوعلي، وذلك على مسرح محمد عبده – البوليفارد بالرياض.
وقدم الفنانون مجموعة من أجمل الأغاني ، التي تفاعل معها الجمهور.
من جانبها قالت الفنانة أنغام: “أنا فرحانه لياسر بوعلي لأنه يستحق التكريم، صغير في السن لكنه موهبة كبيرة، وكنت من المحظوظين في التعامل معه”.
وقالت نوال الكويتية: “اليوم أحس من واجبي إني أكون موجودة في هذا الحفل لأهمية ياسر بوعلي عندي”.
وتمنى الفنان ماجد المهندس التوفيق للملحن ياسر بوعلي، مشيراً إلى أنه “إضافة كبيرة في تاريخ الأغنية السعودية”.
فيما قال الفنان رابح صقر: “الليلة ليلة ملحن مبدع، وأتشرف أن أكون أول من اكتشف موهبته من الفنانين وأول من تعاون معه وأكثر من تعامل معه”.
جدير بالذكر أن الملحن ياسر بوعلي قد قدم العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا منها أغنيات “النسيم” لنوال الكويتية، “هدية” لراشد الماجد، “ما بين اثنين” لعايض يوسف، “سقى الله” لرابح صقر، التي حصدت نجاحًا مميزًا.
كما قدم ياسر بو علي ألحان “على طاري الفراق” لماجد المهندس، فيما كان له الحضور الأبرز مع أنغام في ألبومها الخليجي الأخير “راح تذكرني”، الذي حققت من خلاله أغنية “لا تهجى” أصداءً مميّزة.
كانت هذه تفاصيل خبر المهندس وأنغام والماجد ورابح ونوال يشعلون حفل ليلة الملحن ياسر بوعلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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