سواريز يحتفل بذكرى زواجه بحضور نجوم برشلونة

متابعة بتجــــــــــرد: بمناسبة مرور 10 سنوات على زواجهما، احتفل النجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة، بذكرى زواجه من زوجته صوفيا بالبي، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه، مثل النجم الأرجنتيني ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ونشرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الكتالونية، مجموعة من الصور ظهر فيها سواريز مع زوجته وأصدقائه، حيث أقيم الاحتفال في فندق قرب مدينة بونتا ديل ايستي في أوروغواي.

وقال سواريز في تصريحات صحفية “هذا يوم مهم بالنسبة لنا، تحملت الكثير من الصعاب حينما كنت طفلاً حتى أصبحت اليوم على ما أنا عليه”.

وأضافت صوفيا بالبي: “هناك فارق كبير بين احتفال زواجي من سواريز، واحتفال اليوم بعد مرور 10 سنوات، ببساطة أصبح لدينا ثلاثة أطفال هم مصدر سعادتنا”.

يذكر أن سواريز أنجب من زوجته صوفيا ثلاثة أطفال هم “دلفينا وبنجامين لاوتارو”.

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وبدأت قصة حب سواريز وبالبي قبل 10 أعوام ،حين التقى لويس سواريز وصوفيا بالبي، عندما كان عمره 15 عاماً، وكانت هي تبلغ من العمر 13 عاماً. وقد عانى سواريز من الفقر في بداية حياته، حتى تحسن وضعه الاقتصادي بفضل كرة القدم.

بدأ سواريز مسيرته الكروية مع نادي ناسيونال في عام 2005، ولعب معهم حتى عام 2006 برصيد 29 مباراة وسجل 12 هدفاً، وفي موسم 2006–2007 انتقل إلى نادي غرونينغن الهولندي، ولعب معهم 33 مباراة وسجل 13 هدف.

في أغسطس 2007 انتقل إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي، بعد ذلك في عام 2011 وتحديداً في شهر يناير، انتقل إلى نادي ليفربول الإنكليزي. وهو يلعب مع منتخب أوروغواي لكرة القدم منذ عام 2007.

في يوليو 2014 انتقل سواريز إلى نادي برشلونة الإسباني، و بالرغم من عدم كشف قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإنجليزية تؤكد بأنها تقترب من قيمة 75 مليون جنيه استرليني (94.34 مليون يورو)، حيث ارتدى القميص رقم 9 مع الفريق.