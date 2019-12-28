مايا دياب تشغل الجمهور بإطلالة جديدة مع ابنتها.. كيف تنكرتا؟ – بالصور

متابعة بتجــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها برفقة ابنتها. وبدتا فيها متنكرتين بطريقة لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وفاجأت مايا وابنتها “كاي” المتابعين بظهورهما بعدما رسمتا على وجهيهما قناعين وصفهما بعض المتابعين بالمخيفين وأضافتا إليه أكسسوراً مصمماً من مجموعة ورود من القماش، في إطلالة مميّزة ودّعتا بها عام 2019 وسط أجواء من المرح.

ومن المقرر أن تحتفل مايا دياب بليلة رأس السنة في حفل غنائي كبير تحييه بمنتجع Dusit Thani في القاهرة ليل 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مايا طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “ربع ساعة”، من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

وكانت مايا دياب قد خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.