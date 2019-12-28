إعلان خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

احتفلت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنى بخطبتها للممثل الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان المصري الراحل خالد صالح، مساء الجمعة، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين.

وعبرت هنادي مهنى، لـ"العين الإخبارية"، عن سعادتها بهذه الخطوة، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تخص كواليس اللقاء الأول بينهما، أو تاريخ عقد القران.





وظهرت هنادي مهنى وأحمد خالد صالح في أكثر من مناسبة معا مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41 الذي أقيم في نوفمبر الماضي، إضافة إلى ظهورهما في حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجي" في الشهر ذاته، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وممثلة شابة.

Advertisements

كما نشرت هنادي صورة تجمعهما وعلقت عليها قائلة "داعمي الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدي أي أمل. شكرا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".





وشاركت هنادي التي أنجبها والدها الموسيقار هاني مهنى من زوجة فرنسية، في مسلسل "أفراح إبليس 2"، وكذلك مسلسل "حكايتي"، كما تنتظر عرض فيلمها "بنات ثانوي" مع مطلع العام الجديد.‎

أما الممثل الشاب أحمد خالد صالح، فقد خاض أولى تجاربه في التمثيل بمسلسل "30 يوم" بطولة آسر ياسين ، كما شارك في السباق الرمضاني لعام 2018 بمسلسل "نسر الصعيد" أمام محمد رمضان، بينما خاضت هنادي سباق رمضان الماضي أيضا أمام محمد رمضان في مسلسل "زلزال".



ويستعد صالح لفيلمه الجديد "شريط 6" من بطولة خالد الصاوي ونانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.



