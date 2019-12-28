أفضل 10 أفلام أنيميشن في 2019

مرت الرسوم المتحركة بتطورات ضخمة منذ طرح أول فيلم "أنيميشن" من إنتاج شركة ديزني حتى الآن؛ إذ شهدت جودة الأفلام من حيث الحبكة والإنتاج وجودة الصور نقلة واضحة.

كل عام تُطرح أفلام "أنيميشن" جديدة قادرة على سحر الكبار والصغار على حد سواء، وعام 2019 ليس استثناءً.

ويستعرض موقع "ذا سينماهوليك" الأمريكي في التقرير التالي أفضل 10 أفلام أنيميشن أجنبية صدرت عام 2019.

1- Abominable (أبومينابل)





يتناول الفيلم اكتشاف الطفلة "يي" وأصدقائها الكائن الخرافي الشهير "رجل الجليد" فوق سطح منزلها الأولى، وقيامها مع أصدقائها بمغامرة إعادة رجل الجليد إلى موطنه الأصلي في جبال إفرست رغم محاولات جارهم الشرير استعادته.



2- The Addams Family (عائلة آدامز)





بعد تحقيق النسخة الحية الأصلية التي صدرت في التسعينيات نجاحا كبيرا، عادت "عائلة آدمز" للشاشة الفضية هذا العام بشخصيات كارتونية.

يتناول الفيلم حياة عائلة آدامز غريبة الأطوار، والصداقة التي تجمع الابنة "وينزداي" بفتاة جديدة، تشعل خلافا بين العائلتين.

3- Toy Story 4 (توي ستوري 4)





بعد غياب دام قرابة 20 عاما، عادت سلسلة الأنيميشن الجماهيرية (توي ستوري) بجزء رابع.

يتناول الفيلم انضمام لعبة جديدة تدعى "فوركي" يعاني من أزمة هوية لا يعرف إذ كان لعبة أو مجرد قمامة، إلى أن تحتضنه بقية الألعاب بقيادة "أندي" بينهم، وتبدأ مغامرة جديدة.

4- The Secret Life of Pets 2 (الحياة السرية للحيوانات الأليفة 2)





يجيب الفيلم عن سؤال ما الذي تفعله الحيوانات الأليفة أثناء غياب أصحابها عن المنزل؟

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يستكمل الجزء الثاني قصص الحيوانات الأليفة في الجزء الأول، بعد تحول الأرنب الشرير (كيفن هارت) إلى آخر وديع تبنته عائلته لطيفة، كما يركز الفيلم على شخصية الكلب ماكس (باتون روزلت) بعد انضمام طفل جديد للعائلة التي تربيه.

5- Detective Pikachu (المحقق بيكاتشو)





يتناول الفيلم محاولة شاب اكتشاف لغز اختفاء والده محقق الشرطة بمعاونة بيكاتشو (رايان رينولدز) في مغامرة طريفة وغريبة.



6- The LEGO Movie: The Second Part (فيلم ليجو 2)





عادت سلسلة الألعاب ليجو بجزء جديد هذا العام، يتضمن مجموعة متنوعة من نجوم هوليوود منها: كريس برات، وتيفاني هاديش، وإليزابيث بانكس.

يتناول الجزء الثاني انهيار مدينة الألعاب بعد غزو مدينة جديدة لها، وتدخل فريق إنقاذ يرأسه باتمان لإنقاذ المدينة من يد الغزاة.

7- How to Train Your Dragon: The Hidden World (كيف تدرب تنينك)





يتناول الجزء الثالث والأخير من سلسلة الأنيميشن الشهيرة (كيف تدرب تنينك؟) زيارة "هيكأب" والتنين "توثليس" مدينة سرية غامضة تعيش فيها التنانين بأمان بمعزل عن البشر، في مغامرة عاطفية يسدل بها الستار على السلسلة الجماهيرية.

8- Batman: Hush (باتمان: هاش)





الفيلم مأخوذ عن قصة مصورة تحمل الاسم نفسه، وتدور حول صراع البطل الخارق "باتمان" مجموعة متنوعة من أعدائه، في الوقت الذي يجاهد لإبقاء حياته العاطفية مستقرة مع المرأة القطة.



9- The Lion King (الملك الأسد)





أعادت ديزني هذا العام إنتاج قصة "الملك الأسد" الكلاسيكية بنسخة أنيميشن حية، شارك فيها نجوم كبار منهم: دونالد جلوفر وبيونسيه.

يتناول الفيلم قصة الشبل "سيمبا" الذي يسعى لاستعادة عرش المملكة من يد عمه الشرير "سكار" بعد استيلاء الأخير على الحُكم بقتل والد "سيمبا"، موفاسا.

10- Frozen 2 (فروزن 2)





تعود الشقيقتان آنا (كريستين بيل)، وإلسا (إيدينا مينزيل) في مغامرة جديدة لاكتشاف أسرار عائلتهما، يخرجان فيها عن حدود مملكتهما أريندال، إلى بلدة أخرى مليئة بالخوارق.

