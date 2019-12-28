نيقولا معوض ومراد يلدريم وجهًا لوجه في اسطنبول

عبّر الممثل اللبناني نيقولا معوض عن سعادته بالعمل مع الممثل التركي مراد يلدريم في الفيلم السينمائي المصري “ماكو”.

ونشر نيقولا معوض صورة له، على حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام، تجمعه مع مراد يلدريم من كواليس تصوير الفيلم.

ويتواجد “معوض” في تركيا لتصوير “ماكو”، حيث يجسّد شخصية “شريف ناهي”، بينما يجسد “يلدريم” شخصية “مُراد” في العمل المستوحى عن قصة حقيقية حول العبّارة سالم اكسبرس الشهيرة، التي سقط ضحيتها عشرات المصريين بعد غرقها في مياه البحر الأحمر.

وكان نيقولا قد كشف في دردشة سابقة معنا إلى أنه سينتهي تصوير فيلم “ماكو” أول أسبوع من العام الجديد، حيث سيتنقل في عدة بلدان لاستكمال مشاهده وهي تركيا، روسيا، الامارات وسبق ان صوّر في مصر والبحر الأحمر.