شقيقة دنيا بطمة لريان جيلر: "تتجوزني".. لماذا أقحم الجمهور حلا الترك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهر مقطع فيديو تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جمع بين "سارة" شقيقة النجمة المغربية دنيا بطمة وناشط مواقع التواصل الشّهير ريان جيلر، وطلبت شقيقة "بطمة" من "جيلر" الزواج في موقف أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول سبب تقرب ناشط مواقع التواصل الشّهير من عائلة دنيا بطمة مجددًا.

وقالت سارة شقيقة دنيا بطمة في المقطع: "تتجوزني"، مشيرًة إلى أنها مستعدة لدفع المهر له، ثم قطع الثنائي قالب حلوى كُتب عليه اسمه واسم عائلة "بطمة"، الأمر الذي دفع برواد مواقع التواصل للحديث عن سرْ العلاقة التي تجمع ريان وأسرة الفنانة المغربية.

وأقحم الجمهور في التعليقات اسم الفنانة الشابة حلا الترك ابنة المنتج البحريني محمد الترك زوج دنيا بطمة والتي تعيش حاليًا مع أبيها بعد تركها لوالدتها منى السابر، خاصًة أن هنا شائعات أُطلقت في وقت سابق بشأن ارتباط رياض جيلر بالفنانة حلا الترك.

واتهم العديد من المتابعين ريان جيلر بالبحث وراء الشهرة ودفع الأموال لبعض المشاهير المقربين منه لتصوير فيديوهات معهم تُثير الجدل خاصًة أنه يغيب عن الساحة ومواقع التواصل الاجتماعيّ طوال الفترة الماضية، كونه مرّ بظروف صعبة حسب ما أوضح في مقطع فيديو سابق له قبل نحو شهر.

وانتشر مقطع فيديو آخر ظهرت فيه "سارة" مع ريان جيلر وهما داخل "سيارة" حيث قام بتشغيل إحدى الأغنيات قبل أن تسارع شقيقة دنيا بطمة بصفعه على وجهه على سبيل المزاح، الأمر الذي جعله يشير إلى أنه يرفض الظهور بهذا المظهر المهين ثم صفعها على وجهها ما أحدث ضجة كبيرة بين أوساط المتابعين.

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وكان ريان جيلر قد طالته شائعة ارتباط ومشروع خطوبة من الفنانة البحرينية حلا الترك، قبل نحو عام وهو ما نفته الأخيرة موضحًة أنّ هذا الكلام لا يمتّ للحقيقة بِصِلة.

وأعلن المراهق الشّهير مؤخرًا أنّه سيعود بقوّة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنّه تعاقد مع شركة إنتاج جديدة وسيقدّم من خلالها عملاً غنائيًا جديدًا سيكون من كلماته وألحانه.

وأوضح أنّ كثرة التساؤلات التي كان يقابلها في الفترة الماضية ومن المارّة في الشّوارع حول عدم ظهوره تسبّب له في تعب نفسيّ، مفجرًا مفاجأة قائلًا: "تعالجت لدى طبيب نفسي لأنني أحب الظهور وأضواء الشهرة وأحب الناس وبسبب كثرة هذه التراكمات لجأت لشيء المفروض شاب في سني ما يستخدمه".