حسن حسني لمروجي شائعة وفاته: "دم أمك تقيل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ردّ الفنان المصري حسني حسني على مروجي شائعة وفاته من آن لآخر فقال: "بيصطادني يا عم دمك تقيل دم أمك تقيل العيلة كلها دمها تقيل مش انت لوحدك".

وأضاف حسن حسني في لقاء لـ"فوشيا" قائلًا: "ليه تخض عيلتي عليا طيب هتستفيد إيه لما تعمل الإشاعات دي عيالي جولي الساعة 3 بالليل لكل أجل كتاب".

وقال إنه بالفعل بمثابة الأب للفنان المصري محمد سعد، مبينًا: "أيوه أنا أبوه وغصب عن أبوه أنا أبوه".

وأعرب عن سعادته بحفاوة الفنانين به وتواجدهم بجواره في احتفالية تكريمه مردفًا: "ربيت ولقيت".

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر على تنظيم احتفالية لتكريم الفنان المصري حسن حسني عن مجمل أعماله الفنية خاصة السينمائية والمسرحية وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.

وحضرت "فوشيا" هذه الاحتفالية التي شهدت حفاوة كبيرة من النجوم للفنان حسني حسني، فقال أشرف زكي إن حسن حسني فنان له رصيد كبير وبصمات في الفن بمصر والعالم العربي وتكريمه اليوم لنقول له: "شكرًا على أعطيته والمشوار الكبير والأجيال التي أخرجتها ونشكرك من قلبنا".

أما الفنان محمد سعد فقال: "شرف ليا إني أكرم الأستاذ حسن حسني أبويا، وله مواقف كثيرة معي في الأعمال الفنية هو حدوتة وملك الكوميديا وقاسم مشترك لكل النجوم الحاضرين".

الفنانة السورية سوزان نجم الدين قالت من جهتها: "شرف لي التواجد في حفل تكريم حسن حسني جوكر الدراما العربية لأنني أعيش مع كل الأعمال التي يقدمها وأصدقها هو فنان مبدع".

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وتابعت: "أنا شخصيًا مفتقدته في الأعمال الفنية وأتمنى هيك يرجعلنا ويقدملنا أعمال متميزة مثل التي قدمها".

وقال عنه الفنان المصري صلاح عبدالله: "هو أستاذنا وربنا يبارك في عمره وفي اللي قدمهولنا اتعلمنا منه كتير ربنا يبارك في عمره وإبداعه وهو يستحق مليون تكريم".

وأضاف الفنان المصري محسن منصور قائلًا: "حسن حسني قيمة وقامة في مصر والوطن العربي هو تميمة الحظ لكل نجوم الوسط الفني".

وأعرب الفنان إيهاب فهمي بتواجده في الاحتفالية فقال: "تشرفت وأنا موجود في النقابة إني أكرم رمز كبير جدًا نحن نشكره أننا أتينا اليوم تكريمه ونحن نقول له عمْ حسن حسني اشتغلت معاه في مسلسل "بنت بنوت" كان هو المعلم وقمت بدور صبي المعلم.

وشهدت الاحتفالية ظهورًا نادرًا لزوجة الفنان حسني حسني التي أصرت على مرافقته في الاحتفالية، إضافة إلى حضور العديد من نجوم الفن الذين غمروه بمحبتهم وتفاعلوا مع حضوره.

وكان من بين الحضور في هذه الاحتفالية أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومحمد هنيدي ومحمد سعد والمخرج أحمد شفيق وإيهاب فهمي وسوزان نجم الدين وسليمان عيد ومحسن منصور ومحمد أسامة "أوس أوس" وصلاح عبد الله والمخرج سامح بسيوني وعزوز عادل وغيرهم.

وولد الفنان حسن حسني في مدينة القاهرة عام 1931، وأثر في حياته فقدان والدته وهو في السادسة من عمره، وأحب التمثيل منذ نعومة أظفاره وشارك في جميع الفرق المسرحية في مدرسته وحصل على العديد من الميداليات وشهادات التقدير من وزارة التربية والتعليم.

وقدّم حسن حسني على مدار مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية المتميزة وكان آخر أعماله الفنية هو فيلم "على جثتي" مع الفنان أحمد حلمي وغادة عادل وإخراج محمد بكير وذلك عام 2013 وبعدها تُوفيت ابنته ودخل في فترة حزن واعتذر عن كل الأعمال التي كان من المفروض أن يقدمها منذ ذلك الحين