دنيا بطمة تتردد على مقر الشرطة المغربية للتحقيق معها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المغربية دنيا بطمة، لحظة دخولها إلى المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بناء على استدعائها للتحقيق معها على خلفية اتهامها بالتورط بـ"فضح وابتزاز الفنانين".

وأظهر مقطع الفيديو وصول سيارة دنيا بطمة الخاصة إلى مقر الشرطة؛ إذ تم تصويرها لحظة الدخول وظهر ضباط الأمن الوطني يقفون على البوابة الرئيسة للمديرية وكانت ترتدي بالطو أسود وتضع حجابا على رأسها كي تتخفى وراءه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع؛ إذ انهالت التعليقات وانتقدوا من صوروا المقطع معتبرين إياه "شماتة" لا داعي لها، فيما أشار آخرون إلى أن تردد دنيا بطمة على مقر الشرطة يأتي لإنهاء الشكاوى الخاصة بها ضد من شهروا بها بشأن حساب "حمزة مون بيبي".

وكان محمد مديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، الذي تقدم بشكوى ضد دنيا بطمة وشقيقتها إيمان قد قال في تصريحات لأحد المواقع المحلية اليوم إن مسار قضية حساب "حمزة مون بيبي" سيشهد مسارا آخر بعد الاستدعاء للاستماع لهما من قبل الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح أنه تقدم بـ 3 شكاوى قضائية للوكيل العام لمحكمة الاستئناف وهو ما نتج عنه اعتقال بعض من المتورطين واستدعاء آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

وقال "مديمي"، إن استدعاء الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها إيمان جاء في سياق ذكر اسميهما من قبل "اليوتوبوز" سكينة "كلامور" التي توجد رهن الاعتقال منذ حوالي شهر، معتبرا أن التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية سارية في الاتجاه الصحيح وتأتي بعد توالي شكاوى الضحايا الذين تعرضوا للابتزاز والتشهير على "إنستغرام" و"سناب شات".

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وكانت دنيا بطمة أكدت قبل أيام في تصريحات تلفزيونية لها بأنها لم يتم استدعاؤها وفي حال حدث ذلك ستخضع للتحقيقات، منوهة إلى أن أي شخص من حقه أن يشتكي الآخر ولكن في النهاية الدلائل هي التي تحكم ما إذا كان هناك اتهام من عدمه.

وقالت دنيا بطمة في تصريحاتها إنها قاضت 5 مواقع محلية مغربية شهرت بها في هذه القضية، موضحة أن أي شخص ناجح يتم مطاردته، ولفتت إلى أن الحقوقي الذي يشير بأصابع الاتهام لها ولشقيقتها دون دليل يجعلها حزينة.

وأوضحت أنها ليست فنانة مغربية فقط بل عربية تمثل بلدها في الخارج، مشددة على أنها لن تسيء لبلدها أو الملك أو شخصها وعائلتها، متهمة من يرددون اسمها في القضية بأنه يتم الدفع لهم كي يأتي اسمها في القضية.

وشددّت على أن "من يقوم بالتشهير ضدها لن يفلت من القضاء المغربي في حال تم تبرأتي من الأمر تمامًا"، مبينًة: "سأقاضي كل من شهر بي في تلك القضية ولن يفلت من العقاب".