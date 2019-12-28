شيرين عبد الوهاب: ادعولي أكبّر عيلتي..وتكشف سبب تصريحاتها العفوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثّرت الأقاويل حول حمل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، منذ زواجها من المطرب المصري حسام حبيب، وهو ما جعلها تكسر حاجز الصمت فقالت للمتحدثين عن حملها: "ادعولي أكبّر عيلي وأجيب بيبي جديد".

وأضافت شيرين عبدالوهاب في تصريحات تلفزيونية على هامش حفلها في مهرجان دبي للتسوق قائلةً إنّها تسمع حديث البعض حول هذا الأمر بين الحين والآخر، مبينةً: "يا رب الناس كلها تدعيلي".

وبشأن عفويتها التي تظهر بها في الحفلات والتصريحات التي تُطلقها ردّت بسؤال فقالت: "هل ده جديد عليكم ولا من ساعة ما دخلت الوسط الفني من 20 سنة هو ده نفس الشخص؟"، مردفةً: "لو سمحتم حبوني زي ما أنا متخلونيش أتغير عشان سهل الإنسان يعمل فيس فيك للناس يكون فيه اصطناعي ولو بتحبوني ساعدوني أكون زي ما أنا".

وبررت شيرين عفويتها بالقول: "أنا ست عفوية عشان لو حد جرحني دمي بيكون حامي فهرد حتى لو كان فيه قسوة بس هرد وأنا مبسوطة إني زي ما أنا ومتغيرش".

وعن جديدها تحدثت عن فيلمها الغنائي الذي تحضر له حاليًا وقالت إنه عمل فني كبير وتمنت أن يليق بها وبجمهورها الذي ينتظرها في عمل فني بعد مسلسل "طريقي" قبل عامين، لافتًة إلى أن الفيلم سيكون كبيرًا وسيليق بها وباسمها.

وأكدت أنَّ جميع الدول العربية لها مكان في قلبها معربًة عن سعادتها بنجاح غنائها باللهجة اللبنانية ومثلّت النجاح بمن يحرز هدفاً كروياً متابعةً: "يا رب أجيب جول في كل بلد عربي ونجاح أغنية (يا بتفكر يا بتحس) جعلها تحرز هدفاً في مرمى لبنان".

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وأشارت إلى أنَّ الحزن بداخلها يأتي في حال كان هناك مشكلة بين أسرتها أو عائلتها، مستطردًة: "طالما رأيت عائلتي وأسرتي يعيشون بشكل جيد ولا يوجد مشكلة لديهم فأنا أكون بخير ولا أحزن والعكس".

وعن بناتها وميولهن الفنية قالت: "الاتنين صوتهم حلو وبيعزفوا بيانو ولكن أنا حباهم يفيدوا الناس في مجالات أخرى وبذات الوقت ميبعدون عن الفن لأن الفن يجعل الإنساني راقي وبتمنى يكونوا شاطرين في دروس البيانو والسباحة".

وظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب في كواليس حفلها في مدينة دبي الإماراتية برفقة ابنتيها مريم وهنا، كما ظهر زوجها حسام حبيب أيضًا، وكان من اللافت أن ظهور بناتها قد فاجئ الصحفيين المتواجدين في الحفل لاجراء المقابلات خصوصًا أن هنالك تغيرًا واضحًا في ملامحهن.

وبدت شيرين مرتاحة ومتألقة، وأجرت عدة لقاءات صحفية بعد امتناعها عن إعطاء أي تصريحات بعد الأزمات التي واجهتها، فيما لم يشهد الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق أي تصريحات جدلية على المسرح من قبل "شيرين".

وقدمت شيرين عددًا من أبرز أغانيها من بينها: "حبة جنة"، و"كلام عينيه"، و"ضعفي"، و"نساي"، و"تاج راسك"، و"الكدابين"، و "آه يا ليل" وغيرها، وقالت في بداية حفلها: "إذا كان هناك عروس الليلة.. فعروستنا هي دبي، المدينة التي نفخر بها جميعاً، وإن شاء الله نرى بقية بلداننا العربية مثلها".