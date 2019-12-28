رامي جمال في أول حفل غنائي بعد مرضه.. لفتة إنسانية مميزة على المسرح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخوف الفنان المصري رامي جمال من مقابلة جمهوره في الحفلات الغنائية في ظل إصابته بمرض "البهاق" الذي أعلن عنه قبل قرابة شهرين، موضحا أن الشكل الذي بدا عليه حاليا يؤرقه من جهة تقبل الجمهور له أم لا.

ومع إحياء رامي جمال أولى حفلاته الغنائية مساء الجمعة بعد إعلان إصابته بـ"البهاق" بمشاركة النجم المصري تامر حسني حرص على حضور الحفل عدد كبير من جمهوره حيث استقبلوه بحفاوة وترحاب كبيرين وأقيم الحفل على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس.

وبدأ رامي جمال الحفل بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر للحفل ثم وجه "رامي" كلمة للجمهور قائلا: "مبسوط إني معاكم وبشكر كل واحد قالي كلمة حلوة وبشكر تواجدكم".

وشارك رامي جمال الفنان تامر حسني أغنية "دايب" على طريقة الديو الغنائي، وسط حفاوة من الجمهور، وتم تداول هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان للفنان المصري لفتة إنسانية خلال الحفل؛ إذ لبى طلب أحد من جمهوره من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ إذ نزل خصيصا من "الاستيدج" لالتقاط صورة معه وسط سعادة كبيرة بدت على الطفل الصغير، وذلك حسبما بدا من الصور التي نشرها رامي جمال على حسابه عبر موقع "إنستغرام".

وأعرب رامي جمال عن سعادته بالحفل موجها كلمة لجمهوره بعد الحفل قال فيها: "اتبسط جدا بالجمهور الراقي النهاردة في حفل المنارة والعدد الكبير اللي حضر وسعيد إن الحفلة دي كانت مع فنان وأخ وصديق بحبه تامر حسني يارب تكونو اتبسطوا".

وكان رامي جمال، فجر صدمة كبرى لجمهوره بعدما أعلن عن إصابته بمرض البهاق، وأنه استسلم للأمر، وفكر في اعتزال مجال الطرب والغناء، بسبب المضايقات التي تعرضت لها بسببه.

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وكشف الفنان المصري من خلال منشوره أنه قرر تقبل المرض الذي بدأ يعيشه منذ ما يقارب السنة، خاصة أنه يظهر للجميع ولا يمكن إخفاؤه، مؤكدا أن الحزن سيزيده ولن يساعده في الشفاء.

واستطرد جمال من خلاله منشوره أنه وقع في حيرة حول استمراره في الفن الذي لا يعرف سواه ويتقبل الانتقادات والمضايقات؛ إذ إن هناك بعض الأشخاص الذين يرفضون السلام عليه خوفا من انتقال المرض إليهم بالرغم من أنه غير معد، بالإضافة إلى فكرة أن شكل الفنان مهم جدا، والبهاق الذي سينتشر سيؤثر على هذا الأمر، وبين اعتزاله للفن تجنبا لهذه التعليقات التي من الممكن أن تضايقه.

وتضامن عدد من نجوم الفن والمشاهير مع جمال في محنته من بينهم الفنانة المصرية زينة، وإليسا وأنغام ونانسي عجرم ومحمد نور وخالد سليم وعدد كبير من النجوم والمشاهير.

وتفاعل الجمهور مع ما أعلنه الفنان المصري، مطالبينه بالاستمرار والانتصار على المرض، وعدم الخضوع له، كما طالبوه بتجاهل التعليقات، مستذكرين عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، والتي تعمل في مجال خاص بالجمال بالرغم من إصابتها بنفس المرض، مؤكدين أنه يجب عليه المحاربة وعدم الإكتراث لبعض الأراء الهدامة.

وبعد يومين من ذلك تراجع عن قرار اعتزاله في ظل حالة التعاطف الكبيرة التي لمسها من أصدقائه المقربين أو في الوسط الفني إضافة إلى الكثير من جمهوره وقال رامي جمال في منشور جديد كتبه عبر حسابيه على "تويتر" و"إنستغرام" إن وقوف الجميع بجانبه جعله يتغلب على الصورة المظلمة التي تمكنت منه، موضحا أنه أصبح يرى الابتلاء من وجهة نظر أخرى بعد الدعم الكبير له.

جدير بالذكر أنّ آخر ألبومات الفنان رامي جمال، كان بعنوان "ليالينا"، والذي ضم 17 أغنية من ضمنها "بحاول أنساكي" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.