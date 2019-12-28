هل تروي أغنية أصالة الجديدة تفاصيل طلاقها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفظ أغلب المشاهير بتفاصيل أزمات حالات انفصالهم عن أزواجهم، ولكن في بعض الأحيان يبوحون بذلك من خلال أغنياتهم.

وهذا ما يتوقعه جمهور أصالة بعد نشرها فيديو ترويجيا لفيديو كليب جديد، حيث ظهرت النجمة السورية وهي جالسة على كرسي في حالة حزن دون إظهار وجهها.

ويعتقد متابعو الفنانة أصالة أن هذه الأغنية ستروي تفاصيل انفصالها، وتحسم حقيقة طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان، خصوصا وأن جمهور الفنانة السورية متأثر جدا لما يحصل مع نجمتهم.

يشار إلى أن أزمة انفصال أصالة نصري عن طارق العريان تصدرت المشهد الفني وأخبار النجوم في الفترة الأخيرة، ويرى بعض المتابعين أن مسألة إعلانها لهذا الخبر مجرد مسألة وقت، على الرغم من أن الفنانة السورية قد نفت هذا الأمر وعدت ما حدث بينها وبين طارق العريان مجرد خلاف عائلي حسبما أكدت في منشور سابق لها على حسابها الشخصي عبر إنستغرام.

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وفضلت أصالة الصمت أمام الأخبار التي راجت بقوة حول انفصالها رسميا عن العريان، خصوصا بعد إعلان الإعلامي المصري تامر أمين الخبر بوضوح خلال برنامجه برفقة الإعلامية هبة الأباصيري.

وقال أمين خلال برنامجه التلفزيوني، إن سبب بكاء أصالة على المسرح أثناء غنائها "ذاك الغبي" ضمن "موسم الرياض"، هو انفصالها عن زوجها والأزمة العاطفية التي تعيشها في الوقت الحالي.

من المؤكد أن علاقة الفنانة أصالة نصري بزوجها المخرج المصري طارق العريان ليست على ما يرام، وذلك ملاحظ من خلال متابعة ما حصل ومقارنته مع تصرفات الفنانة السورية وتقربها من العائلة بشكل ملحوظ، إضافة للعديد من التلميحات على المسرح خلال حفلاتها، وحزنها الواضح في كلماتها التي تكتبها عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام، والتي فسرها بعض متابعيها بأنها رسائل مبطنة حول ما تمر به.

وما أثار التساؤلات حول الانفصال هو وجود طارق منذ شهر بأمريكا من دون زوجته أصالة، وكانت انتشرت شائعة تفيد بأن طارق العريان متورط بعلاقة مع ممثلة شابة، وقد حاولت التأكد بنفسها، وعندما قطعت الشك باليقين طلبت من العريان الطلاق، وهذا ما لمحت إليه خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربي، حيث قالت على المسرح: "أنا ما بعرف شك.. أنا بتأكد".