أصالة تحسم جدل خلعها الحذاء بحفل الكويت.. ما الأزمة التي تعرضت لها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل حول خلعها للحذاء في حفلها الأخير الذي أحيته في الكويت وتحديداً بمنطقة أرض المعارض، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تغني "حافية القدمين".

وتساءل الكثير من محبي الفنانة السورية عن سبب خلعها للحذاء خاصةً أنَّ هذا الحفل كان يشهد حالة ترقب جماهيري وفقاً لما أعلنته أصالة عبر حسابها على إنستغرام، وأنَّ الحفل سيشهد فضفضة بينها ولين جمهورها إلا أنَّ شيئاً لم يحدث.

وكشفت أصالة نصري، السبب وراء خلعها للحذاء معلنًة تعرضها لأزمة صحية بسيطة على المسرح أثناء الحفل إذْ أُصيب بـ "دوار" بسيط، موضحةً أنها ستقوم بخلع الحذاء في أي حفل قادم لها لأنَّ شعورها بهذا الدوار سيتكرر معها، إضافةً إلى أنها ستفعل ما يرضيها.

وغرّدت أصالة عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلةً: "لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت أن أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إنّ خلعت ما بقدمي، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني".

واستطردت الفنانة السورية: "ما فعلته سأكرّره بجميع حفلاتي، وكلّ سنة وأنتوا على راحتكم ومتلّ ما بدّكم عيشوا".

وكانت أصالة، قد أثارت حالة من الترقب بين الجمهور بسبب تعليقها الغامض الذي كتبته قبل الحفل وقالت فيه إنَّ آخر حفل لها لهذا العام سيكون في الكويت مساء الخميس، وسيكون هناك ما وصفته بالفضفضة الجديدة.

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وكتبت أصالة: "يسعدني أنّ أختتم حفلاتي هذا العام في الكويت الحبيبة، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عن أحداث العام الذي اقترب من نهايته، سأغني ونحكي حكايات من القلب، بحلوها ومرها، ونصنع معا ذكرى نهاية هذا العام في الكويت يوم الخميس ٢٦ ديسمبر في أرض المعارض - قاعة ٥ بالكويت".

واعتبر الكثير من محبي الفنانة السورية أنها يمكن أن تحسم حقيقة طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان، لأن في كل حفل لها كانت تتحدث عن حياتها الخاصة بكلمات قليلة لكنها تحمل في طياتها ظروفها ومعاناتها، وكان الجمهور يفسر حديثها بأنه يتعلق بعلاقتها مع طارق العريان.

وأضافوا أنَّ الفنانة لم تتحدث في الآونة الأخيرة أو تعلق عن كل الأنباء والشائعات التي راجت بقوة وتحدثت عن انفصالها عن العريان، ويبدو أنها أجلت الموضوع إلى آخر حفل لها في الكويت، خاصة أنها أول مرة تكتب في تعليقها "نحكي حكايات من القلب بحلوها ومرها"، وهو ما اعتبره الجمهور أنها تريد إنهاء العام الجاري بوضع حد لكل ما قيل عنها في الأشهر الماضية.

في المقابل قال عدد من المتابعين بأن أصالة لا يمكن أن تتحدث عن طلاقها خلال حفل غنائي، بل يمكن أن تتحدث عن مواضيع أخرى، مشيرين إلى أن أجواء الحفل والحضور غير مناسبين لمثل هذا الإعلان الخطير، بينما طالب آخرون بالتروي والانتظار لما ستقوله الفنانة في الحفل.