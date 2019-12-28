ثلاث نجمات يحتفلن بذكرى زواجهم ويتبادلن التهاني مع الأصدقاء والمتابعين

شهد الأسبوع الماضي احتفال عدد من النجمات بمرور عدة سنوات على زواجهن، واستقبلن رسائل وتهاني أصدقائهم الذين تمنوا لهن دوام سعادتهن، وحرصت هؤلاء النجمات على الاحتفال بعيد زواجهن بطرق مميزة أثارت إعجاب جمهورهن.



نيكول سابا ويوسف الخال

احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا والفنان يوسف الخال، بعيد زواجهما الثامن، حيث استعادت نيكول ذكريات حفل زفافها فشاركت جمهورها على موقع انستجرام بمقطع فيديو نشرته لأول مرة، يرصد كواليس تحضيرها لحفل زفافها قبل 8 سنوات، فظهرت في أثناء تجهيزها لارتداء فستان الزفاف ووضع المكياج، كما ظهرت برفقة عدد من صديقاتها.

أما يوسف الخال فظهر في الفيديو وهو يستعد لارتداء بدلة الزفاف، بالإضافة إلى بعض اللحظات المرحة بينه وبين أصدقائه وأسرته، وعلقت نيكول سابا على الفيديو الذي نشرته على أنغام أغنية "وهج العشق" التي قدماها وقت زواجهما؛ وقالت: "أنت وهج العشق يا حبي الوحيد.. صاروا 8 سنين.. أنا وأنت معًا إلى الأبد".

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دنيا بطمة ومحمد الترك

أما المطربة المغربية دنيا بطمة فقد احتفلت بعيد زواجها السادس من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها، من الحتفال، لكن أبرز ما لفت النظر هو عدم ظهور زوجها في الفيديو، بل ظهرت فيه فقط ابنتها الصغيرة غزل.

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وظهرت دنيا بطمة وطفلتها وهي تغني "happy birth day to you" وعلقت قائلة: "زوزوات تحتفل معانا بعيد الزواج، قلبته عيد ميلادها، شكرًا على الكيكة، وإن شاء الله الأيام القادمة أجمل".



إنجي وجدان

الفنانة المصرية إنجي وجدان احتفلت بمرور 7 سنوات على زواجها، حيث نشرت صورة من حفل زفافها عبر حسابها على انستجرام، وعبرت عن مدى سعادتها وحبها الشديد لزوجها.

وعلقت إنجي وجدان على الصورة قائلة: "ذكرى مرور 7سنوات من الزفاف حبيبي.. أحبك أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات"، وتلقت إنجي التهاني من زميلاتها، الذين تمنوا لهما دوام السعادة معًا.

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